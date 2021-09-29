只想賠錢了事！鈕承澤性侵女助理無悔意　最高法院判4年刑期定讞

55歲的導演鈕承澤3年前執導電影《跑馬》時，邀請劇組到他家聚會，晚上所有人陸續離去後，只剩被害者女助理在場。女助理指控鈕承澤不顧她的反對，強行將自己壓在沙發上並指侵成功。一審臺北地方法院判刑4年，但鈕承澤不服上訴，二審臺灣高等法院維持原判，最高法院則認為鈕承澤沒有悔改之心，今（29）日駁回上訴，鈕承澤確定將入獄服刑4年。

鈕承澤在一審辯稱和女助理之間有互有情愫，想用60萬和解，但遭到女助理拒絕，鈕承澤不服上訴。但二審認為性侵、驗傷證據確鑿，不能因為被害人事後沒有表現出驚慌模樣，就認定對方同意發生性行為，且沒有證據證明鈕承澤和女助理之間有好感，因此維持原判。

鈕承澤因性侵案中斷拍攝電影《跑馬》，該案申理至今近3年，他原訂本月24日參加某雜誌出版社的身心靈座談會，和輔大教授黎建球對談，卻因性侵犯身分引起網友極大反彈，質疑邀請加害人談療癒，絕非社會榜樣，主辦方迫於壓力取消活動，改由其他人主講，鈕承澤事後也發表聲明：「因為個人因素及為了還給活動一個乾淨的空間，決定不參加這個活動。祝福大家！」

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