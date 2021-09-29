嫁入豪門不卑微！零負評女神林依晨欣喜當媽：孕育下一代是自己選擇

每個六年級女生的青春，都有一部林依晨的偶像劇。

《18歲的約定》，我們跟著情竇初開的夏曉彤，牽著腳踏車走過樹蔭，談了一場純純的師生戀；《我的祕密花園》，陪著范小敏和室友們一起嘰嘰喳喳，天馬行空地幻想愛情；《惡作劇之吻》，守護傻氣的袁湘琴與品學兼優的江直樹一吻定情；《我可能不會愛你》，伴隨程又青一起嘆息30歲的初老症，和「大仁哥」把友情熬成一場纏綿的愛情。

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將近20年時光，觀眾看著林依晨長大，從稚嫩可愛的鄰家少女，蛻變成成熟懂事的偶像劇女王，拿過兩座金鐘獎，也順利嫁入豪門，如今她婚後宣布懷孕喜訊，粉絲開心不已，有人發自內心說「聽到這消息比自己懷孕還開心」，因為林依晨的好人緣、好個性，不只在台灣受歡迎，在大陸亦是影迷寵愛的零負評女神，穩穩的收獲兩岸粉絲祝福。

令人疼愛的林依晨，出道原因是為了幫弟弟買新電腦，出身單親家庭，媽媽辛苦地撫育兒女長大，她都看在眼裡，因此更懂感恩，即使蠟燭兩頭燒，林依晨也不荒廢政大的學業，同時一肩扛起養家責任，更幫助廚師弟弟創業開餐廳。她在每年教師節都會傳簡訊感謝老師，成為一段佳話。

長期熬夜拍戲身體勞累，累積太多壓力，曾讓林依晨崩潰，26歲那一年被診斷出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，進行了一場腦部手術，人生的重大難關，卻打開林依晨糾結已久的心結，手術後她把積累多時的負面情緒宣洩而出，放下那些不開心，和自己徹底和解了。

「對於你所討厭的事情，不要急著抗拒」，林依晨說，「我生命中的許多禮物，都是我討厭的事情帶給我的。」

養家、單親、病痛，這些因素集結在任何人身上，都可能是一場悲劇，卻被林依晨詮釋成了一場零負評的人生喜劇！即便面對愛情，如此無法掌握的變數，她也不卑不亢，展現了天蠍座的敢愛敢恨，勇於面對所有不如意，追求所愛。

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出道後和賀軍翔拍攝《愛情合約》傳曖昧，和大14歲的富商鄭家堯有過一段不被看好的戀情，林依晨沒後悔過，她曾透露20多歲有單戀經驗，自豪當時付出行動，覺得自己很勇敢。戀愛中的林依晨，總是勇敢捍衛所愛，分手也很體面，每段戀情結束，從不口出惡言，不會指責對方，只淡淡地說：「這環境太複雜，而我的工作性質太挑戰人性。」

她和老公林于超認識10多年，2011年因為擔任表姊婚禮的伴娘、伴郎，更多時間相處，感覺對方是責任感重的好男人，工作、處事都很穩重，確認彼此單身後交往，因為男方是圈外人，林依晨一直語多保護，婚後對遠距離婚姻甘之如飴，聲稱嫁進的絕非「豪門」，但絕對是「好門」！希望外界別把她當作卑躬屈膝的「豪門媳婦」。

在繁華多彩的娛樂圈，林依晨的品德優秀、作品出色，完全是正能量代表，被影迷視為稀世珍寶，因為過於美好，大家捧在手心怕碎了，含在嘴裡怕化了，甚至謠傳她與公婆同住，每天早上4點起床問安、做早餐，為懷孕被迫吃青蛙，林依晨才忍不住發了6點聲明，告訴外界她不卑微，老公也不是渣男！

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林依晨說，「不婚或不生是選擇，想組成自己的家庭、孕育下一代也是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢」。既然真心想要求子，她從不藏著掖著，也不會好面子不敢說，告訴大家積極停工備孕，就是自己的選擇，無須他人惋惜或給予過多關心與壓力。

被網友封為「晨神」、神格化很久的林依晨，如今停工2年拚做人，終於如償所願，其實和一般女性一樣，想結婚生子有一個家庭，當個好媽媽，慢慢學習培養一個美好生命與靈魂，然而，公布好消息時，林依晨還是不忘宣傳環保、生態永續，堅持使用二手嬰幼兒用品，減少地球污染，真心提倡「無論男孩女孩，都值得被愛」，只能說，不愧是永遠的「零負評女神」啊！