《魷魚遊戲》影帝李政宰有超狂富豪女友！與前三星太子妃低調煲愛13年

李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球暴紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情。而在劇中，李政宰飾演負債累累的「魯蛇」成奇勳一角，但現實生活中，他其實是前富三代，女友不僅是韓國知名財團千金，同時是三星前太子妃，這段感情也因為戲劇暴紅，而再度浮上檯面。

李政宰在《魷魚遊戲》飾演邋遢、負債累累還離婚的大叔「成奇勳」，非常接地氣的演技，吸引許多人的目光，而在真實生活裡，他原本是個富三代，但是經歷爺爺選舉失利、媽媽投資失敗，讓他從光芒萬丈的富家公子，瞬間成為了學費繳不出，只能四處打工的打工仔，後來因為高挑身材外加出眾的外表，才被挖掘出道進入演藝圈。

進入演藝圈後，他努力奮發，27歲的他以電影《沒有太陽》榮獲青龍獎「最佳男演員」，成為韓國史上最年輕的影帝。也因為該片，他與鄭雨盛成為好友，一起創辦了經紀公司「Artist Company」。

李政宰的感情世界非常低調，他曾與金敏喜交往過，2008年被爆出與現任女友林世玲交往，女方是韓國大象集團的長女，還是三星集團前會長李健熙獨子李在鎔的前妻，他對這段戀情極為保護，直到2015年才被爆出戀情，而唯獨一次2人放閃同框是在2019年時，他們一起出席在美國的大型美術攝影活動。

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