人妻沒在怕吻戲！曾之喬猛放電傅孟柏　沒報備辰亦儒「這是專業」

曾之喬、傅孟柏、顏毓麟昨（29）日出席《無神之地不下雨》特映會，入行以來曾之喬一直覺得，自己是為愛情劇而生的演員，「因為在演出的過程裡，體會愛人也享受被愛。」這次拍戲，編劇簡奇峯就虧她，「怎麼會有一個女人這麼隨便，每次看男主角的眼神，都能讓你相信，她是真的深愛著他，還沒開始拍就已經入戲了。」問她吻戲需要跟老公辰亦儒報備嗎？曾之喬說：「這就是跟演員結婚的好處，大家都知道是專業，超過吻戲或裸露的才需要講一下。」

傅孟柏屬於拍愛情戲需要「暖機」的類型，他表示：「看到喬喬的表演能量有被她嚇到，不過這次劇本結構很複雜，『雨之神』沒有大家現在看到的這麼單純，後面還藏有一個很複雜、很難的地方，而且拍戲是跳著拍，因此我在現場最常問導演的一句話就是，『你確定我現在這樣是對的嗎？』」劇中有一場在冬天寒流時拍攝的雨戲，曾之喬直呼：「絕對是入行以來最冷的一場雨戲。」她也感謝「守護神」傅孟柏的貼心，「導演一喊卡，他就會立刻用身體幫我擋雨，滿感動的。」

曾之喬在劇中的職業是旅行團導遊，有一場戲要以流利日文向旅客介紹原住民的泛靈神話，在拍攝前才驚覺這一大段日文台詞完全無法熟背，她坦言：「我原本很擅長背東西，劇組的日文老師曾建議將台詞修短，我卻高估自己說不用，最後花了4天假期，把自己關在劇組飯店房間裡狂背日文，彷彿重回考生時期。」經過這次事件，曾之喬笑言還是要「服老」，記憶力跟體力大不如前，感到欣慰的是，進後製配音時頻頻被工作人員稱讚，以為她原本就很會講日文。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載