女星隱忍1年緬懷小鬼！入圍金鐘同獎項　感恩「你像天使般佇立心中」

藝人小鬼（黃鴻升）去年9月在家中不幸猝逝，事隔1年仍有許多好友懷念他的好。本周六是金鐘獎頒獎典禮，小鬼和曾經合作過的女星張文綺，分別靠著《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》入圍「益智及實境節目主持人獎」，讓張文綺想起小鬼當年貼心提攜她，還透露當初小鬼過世不敢發文的原因，讓人好感傷。

張文綺憶起剛出道時，第一個通告就是小鬼主持的《娛樂百分百》，「當時你沒有輕忽我是一個新人，還一直丟球給我，讓我有很多表現的機會，現在想起來真的無限感恩！」去年，兩人有了合作機會一起主持《台語我尚讚》，「當時你的台語沒有很流暢，而我的主持功力還有待加強，就這樣我們互相幫忙，互相扶持！」

難過的是，當時正在合作的兩人，在節目播出接近尾聲時，傳來小鬼離世的噩耗，第一時間張文綺不敢在臉書發文懷念，「因為我不想承認這是真的。」如今，1年過去，張文綺看到許多人都在發文懷念讚美小鬼的好，她也從傷心到相信了，「縱使你不在了，你留下的美好，就像天使般的佇立在每個人的心中。這星期六我們要一起走紅毯，這個盛會因為有你的加入，變得更美好。」張文綺也表示，若是小鬼得獎，她一定會大聲為小鬼喝采，「因為…你值得」。（編輯：薛羽彤）

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