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女星隱忍1年緬懷小鬼！入圍金鐘同獎項　感恩「你像天使般佇立心中」

文 : NOWnews今日新聞

藝人小鬼（黃鴻升）去年9月在家中不幸猝逝，事隔1年仍有許多好友懷念他的好。本周六是金鐘獎頒獎典禮，小鬼和曾經合作過的女星張文綺，分別靠著《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》入圍「益智及實境節目主持人獎」，讓張文綺想起小鬼當年貼心提攜她，還透露當初小鬼過世不敢發文的原因，讓人好感傷。

▲張文綺（右）發文緬懷小鬼。（圖 / 張文綺臉書）

張文綺憶起剛出道時，第一個通告就是小鬼主持的《娛樂百分百》，「當時你沒有輕忽我是一個新人，還一直丟球給我，讓我有很多表現的機會，現在想起來真的無限感恩！」去年，兩人有了合作機會一起主持《台語我尚讚》，「當時你的台語沒有很流暢，而我的主持功力還有待加強，就這樣我們互相幫忙，互相扶持！」

▲張文綺（左）記著當初小鬼貼心之舉。（圖 / 張文綺臉書）

難過的是，當時正在合作的兩人，在節目播出接近尾聲時，傳來小鬼離世的噩耗，第一時間張文綺不敢在臉書發文懷念，「因為我不想承認這是真的。」如今，1年過去，張文綺看到許多人都在發文懷念讚美小鬼的好，她也從傷心到相信了，「縱使你不在了，你留下的美好，就像天使般的佇立在每個人的心中。這星期六我們要一起走紅毯，這個盛會因為有你的加入，變得更美好。」張文綺也表示，若是小鬼得獎，她一定會大聲為小鬼喝采，「因為…你值得」。（編輯：薛羽彤）

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Tags : 主持人入圍天使天才衝衝衝小鬼張文綺感傷提攜發文綜藝玩很大過世金鐘獎

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