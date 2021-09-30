林依晨這招學她的！Janet保密寶寶性別盼驚喜　傳承嬰兒服做環保

今年38歲的林依晨演出過許多偶像劇，是大家心中的「零負評女神」，昨（29）日開心公布懷孕消息後，各界紛紛給予祝福。事實上，林依晨2月與Janet（謝怡芬）、張鈞甯等友人聚餐時，就已經站在懷有身孕的Janet旁邊學捧肚，似乎想沾沾喜氣，而Janet今天出席戲劇《戒指流浪記》媒體聯訪時，表示即將臨盆的林依晨，最擔心的就是寶寶的健康。

林依晨為了要專心養胎，目前暫時不會出席任何公開活動，坦言自己也還不知道小孩是男生還是女生，笑說：「不要破壞驚喜唷！」認為無論男孩女孩，都值得被愛。而好友Janet今天就透露，由於自己覺得在寶寶生下來的那一刻，再得知性別是一件興奮、令人期待的事情，所以也建議林依晨可以試試看，笑說如果是男孩，就能把兒子的衣服送她。此外，Janet還透露林依晨和其他孕婦擔心的事情都差不多：「以前最擔心身體不適，現在應該就是寶寶的健康。」不過自己平時都有和她分享注意事項、給她鼓勵。

Janet今年以《戒指流浪記》分別入圍金鐘迷你劇集女主、女配角獎，被問到工作邀約有沒有因此而增加，她坦言：「比較希望是在劇中的表現備受肯定，而不是因為入圍金鐘獎才給我機會。」表示自己非常願意挑戰各種角色，以英語為主的戲劇也不會排斥。

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