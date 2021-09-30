【個人意見】女神卡卡像盛裝打扮的橘子

本週有發生大小活動，博物館的開幕、電影上映、東尼獎的頒獎典禮，都是星光閃閃的活動，但是寫了這個就沒有那個，不免有點可惜，所以還是決定來一個精選，讓大家看看這禮拜的明星在不同場合裡穿了什麼。

Lady Gaga的黑色禮服搭配水藍色披肩本身沒什麼問題，但她的仿曬產品似乎用得有點太多，所以整個人變成橘色，是一個很盛裝打扮的橘子。

潔西卡雀絲坦的大紅編織禮服手工藝感很強，我想走動時下擺的流蘇會更有動感一些，搭配簡單的中分長直髮多了一分民俗風，大概也是這衣服想表現的，不過這不是她的最佳造型，整體而言有點垮。

看了茱莉安摩爾這麼久，我發現她的品味很難預料，像這次打扮成一條草魚，實在是一個令人想像不到的選擇，而且上面的圖案安排讓她冤枉的多了一個微凸小腹，還特別兩邊畫線重點起來，實在是一個很奇妙的決定。

Chloe x Halle姊妹檔組合，一個打扮成烤馬鈴薯，讓另外一個其實也有點可疑的三叉白洋裝變合理了，仔細看烤馬鈴薯的胸前還有一張符咒，是魔法烤馬鈴薯來著，非常的奧妙。

只有Naomi能夠駕馭這件斑馬瀨尿蝦洋裝，從圖案到兩邊的腳都完全是一個現代藝術家畫的斑馬瀨尿蝦，穿在Naomi身上卻顯得前衛又具現代感。

傑克葛倫霍選了一個淡粉色的西裝，還搭配同色系的襯衫，淡粉色西裝理念上我是贊同的，我覺得跟他膚色也搭，但我會希望剪裁稍微銳利一點，可以平衡一些淡粉色不夠有力的感覺，現在這樣看來就是他穿著很舒適的淡粉色而已（也好啦）。

席安娜米勒的造型充滿90年代的感覺，那個洋裝的剪裁和墨鏡，我倒蠻喜歡這種帶有一點復古感的造型，至少人的個性是有凸顯出來的。

你曾經想過肯德基爺爺年輕時長怎樣嗎？我想可能就是Jesse Tyler Ferguson這樣。

圖片來自Vogue