炫富影片全靠演技？名嘴爆料張庭逃不回台灣　恐在機場就被攔

51歲張庭演出《花系列》電視劇走紅，她和老公林瑞陽近年在大陸靠著直銷產品賺進上千億台幣，日前她擔任法定代表人的9家公司遭無預警註銷，還被爆兩人已「逃回台灣」，張庭則跳出來否認，19日更在直播平台上放出40億人民幣（172億台幣）倉庫的面貌，打破外界傳言。對此資深媒體人粘嫦鈺認為「案情不單純」，直言他們根本逃不回台灣。

粘嫦鈺在節目《新聞挖挖哇》透露，她打電話給在上海從事經紀工作的朋友，得知大陸政府已經將矛頭從北京轉往上海，許多大咖藝人為了避風頭，幾乎都在休息不敢有所動作。至於張庭和林瑞陽的處境？粘嫦鈺則說：「我覺得他們是有危險的，因為現在風聲那麼大，趙薇都不曉得人在哪裡了，范冰冰稍微出來就被人家又檢舉了，更何況他們兩個等於是台灣人。」

粘嫦鈺表示這對夫婦近年賺很多，雖然都有繳稅，卻高調炫富，明顯接下來兩人將成為大陸監控對象，處境相當危險。粘嫦鈺表示兩人若是想要回台灣，恐怕在機場就會被攔下來，「你是被列入那個監管名單，沒辧法讓你想走就走。」

此外，粘嫦鈺也提到張庭最近狂拍抖音影片，是為了讓幾10萬下線安心，讓她感嘆：「我只能說他們演技真的非常好，因為這些都要演，演了才覺得你看我們生活過得多好。」（編輯：薛羽彤）

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