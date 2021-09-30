娶回初戀閔孝琳！「BIGBANG唯一清流」太陽當爸：不是她，我不想結婚

談一次戀愛，牽一輩子的手！

初戀就能和最愛的人在一起，是許多人的夢想。韓國BIGBANG成員太陽和歌手閔孝琳2018年結婚，最近女方傳出懷孕喜訊，在IG上貼了張向日葵照片，預告「小太陽」即將誕生，母胎單身的太陽，初戀就從一而終，把老婆娶回家修成正果，讓粉絲讚嘆果然是BIGBANG裡唯一的清流啊！

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外表放蕩不羈、有6塊腹肌好身材和一對酷酷單眼皮的太陽，歌聲動人，還會創作情歌，擁有廣大歌迷愛戴，卻是26歲才第一次談了戀愛。他對性感的歌手閔孝琳一見鍾情，2014年力邀對方演出新歌《凌晨1點》MV，順利一親芳澤，明明是悲傷的情歌，卻和女主角擁抱、熱吻，一路親到床上，被同團的G-DRAGON爆料當時開心得不得了，笑到嘴角都裂到耳朵旁，親密互動在MV播出後成熱門話題。

祕密戀愛了2年，因媒體報導曝光，太陽和閔孝琳被目擊一起出門，他還彎下腰幫女生綁鞋帶，行為十分紳士。在經紀公司同意交往後，兩人大方公開戀情，也坦承中間一度分手，太陽在痛苦之餘寫了情歌《眼，鼻，口》，描述與所愛別離之苦，這首寫給閔孝琳的情歌隨後風靡了全亞洲，誕生多種翻唱版本。

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「唱最渣的歌詞，談最純的戀愛」，太陽演唱多首情歌，歌詞不乏男性戀愛心聲，《Look at me only》裡要求女友只能愛我，卻必須忍受我可能動搖的心情，被歌迷稱為渣男之歌，而演唱人太陽卻是BIGBANG成員裡最純情的代表。

G-DRAGON猛虧他是愛情傻瓜，平常心情開朗，如果唉聲嘆氣，絕對是跟閔孝琳吵架，完全是個女友控，心情起伏隨戀愛顯而易見；勝利則坦言自己和太陽個性天差地別，太陽對異性不感興趣，也不跟女生出去玩，甚至不愛看電影女主角的性感身材，問他為什麼想這麼早結婚？太陽斬釘截鐵地回答：「如果不是這個女人，我就不行」！

「如果不是閔孝琳，我不會想結婚」，從不吝於表達愛意的太陽，對閔孝琳一心一意，稱對方是給予音樂靈感的女神，不願對方孤單，在當兵前決定娶回初戀，舉辦豪華樹林婚禮，向粉絲宣布閔孝琳是陪伴了我4年的人，一起經歷過人生起伏，未來也要攜手度過美好餘生，喜帖上面引用《聖經》寫道：「兩個人總比一個人好，因為兩個人的勞碌有著美好的果效。」未來無論禍福、冷暖，都會互相支持對方。

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不只口頭表達，太陽更豪砸逾120億韓元（約台幣3.2億元），買下漢南洞的高級豪宅「UN山莊」，成為小倆口的新房，夫妻坐擁上億地產，和BTS、宋慧喬當鄰居，名列演藝圈富豪夫妻檔之一。

娛樂圈誘惑眾多，BIGBANG團員涉入吸毒、性交易案件，勝利因此退團，唯獨太陽對初戀一心一意，給足了閔孝琳安全感，戀情曝光後大方承認，沒有躲在當紅偶像的軀殼逃避，從交往、結婚到生子，全都坦蕩不隱瞞，反而獲得粉絲們大力支持，成為樂壇稀有的銀色夫妻。如今結婚3年，又傳懷孕好消息，準備迎接下一代誕生，這對韓國最甜夫妻檔，讓許多歌迷紛紛表示又相信愛情了！