40萬鑽戒早入手！安以軒41歲慶生辦奢華趴　體恤富商老公免再送禮

藝人安以軒2017年與身價百億的CEO老公陳榮煉步入禮堂，隨後迎來寶貝兒子「66」、女兒「娃寶」，一家4口幸福美滿。昨（29）日是安以軒41歲生日，她開心在微博上分享與家人溫馨的照片，而老公也特地替她準備奢華派對，不過卻沒有送上生日大禮，原來是安以軒為了體恤老公而做的決定。

從安以軒的社群平台上可以看到，她非常重視家庭生活和儀式感，貼心的老公也對她十分寵愛。只見安以軒頭戴「生日快樂」造型頭飾，穿搭走唯美氣質路線，老公則是穿上正式的西裝，在她臉龐獻上一吻，現場還能看到滿滿的氣球、精緻蛋糕、浪漫燈飾和華麗擺設等，夫妻倆也一起抱著兒女入鏡，現場氛圍甜蜜又溫馨。安以軒在文中感性寫下：「節日小孩今天變生日小孩，謝謝大家的祝福，寶貝們陪我一起切蛋糕。」

事實上，陳榮煉相當寵妻，不吝於砸大錢送名錶、名牌包等奢侈品給老婆，今年6月迎來夫妻倆結婚4周年紀念時，安以軒就已經收到老公送的豪禮，即價值40多萬的卡地亞（Cartier）美洲豹鑽戒，她向媒體透露由於紀念日與生日才相隔3個多月，所以決定體恤老公，請他不用再特別贈送生日禮物。

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