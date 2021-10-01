孫淑媚淚崩「走到這裡好難」！搶金鐘視后呼聲高　拍戲22年靠飆髒話獲肯定　

孫淑媚以《天橋上的魔術師》入圍第56屆金鐘獎最佳女主角，劇中她化身潑辣鞋店老闆娘「小不點媽媽」，拋開形象大譙8字經，吵架臉部爆血管瘀青，還大燙當時最夯的「法拉頭」，結果藥水下太重，幾乎整罐用倒的，孫淑媚頭皮全部受傷，一邊拍戲一邊脫落頭皮，變得很容易掉髮，殺青至今都還在保養頭皮。

看到「點媽」這麼好的角色，要競爭的演員一定多，孫淑媚跟導演楊雅喆試鏡那天，穿個吊帶褲、背個小熊包包，導演說：「妳怎麼這麼年輕？找妳演媽媽會不會太委屈？」孫淑媚聽了心涼一半，想說大概沒機會了，沒想到忐忑2個禮拜，經紀人打電話來說：「妳拿到角色了。」導演為什麼選她？孫淑媚笑說試鏡那天，她講了1個媽媽在市場誤向姐姐友人飆髒話的糗事，全場哈哈大笑。

孫淑媚本人講話輕聲溫柔，要演出兇悍潑辣的老闆娘，為了兒子潑婦罵街，飆出問候人家爸爸的粗俗8字經，對她來說是一大挑戰，「從小爸媽教育我不講髒話，我連講1字國罵都害羞，知道要飆導演設定的那句話，我在家練好久，開心地罵、難過地罵、面無表情地罵，都要練習。」外出跑步趁著空無一人，她也拋開女明星包袱，在路上就大聲罵起髒話，甚至看了像是女孩子划酒拳、阿婆跟機車騎士吵架的影片，揣摩那個「不好惹」的姿態。

劇中她的資優生兒子因性別認同不被接受而失蹤，孫淑媚穿著兒子的制服流連街頭，對欺負女裝男子的地痞破口大罵，孫淑媚當時人在片場，看到舞台上她投射出的兒子身影心都碎了，但是拍攝這場戲前，導演說：「妳要怎麼表演都可以，不能哭喔。」孫淑媚擦擦眼淚，把導演的話消化完就開始演，沒什麼用力就輕鬆過關，她說：「點媽就是一個壓抑的媽媽，所以我戲外哭得比戲裡還要多。」

未婚未生的孫淑媚說，其實演媽媽不難，女孩子有做媽媽的天命，單身8年的她對緣分順其自然，「以前對結婚很嚮往，現在覺得一個人也挺好，我談過兩段感情，一段2、3年，一段2個月，我覺得自己好像要練習怎麼跟異性相處，一個人太久就會習慣，那條線比較不靈光，除非人家直接告白。」

拍戲拍了22年，孫淑媚18歲高中畢業，就演第一部戲《雨中鳥》，演戲真情流露的她不懂技巧，一場和媽媽相逢的戲，孫淑媚難過大哭，七孔擠成一團皺臉，眼線糊掉留下2條黑淚，「演完大家都說很爛，也不敢拍戲了。」下一部戲足足等了5年，但是孫淑媚始終無法洗刷演員的標籤，她說：「演這麼多戲，總是覺得自己無法讓環境認同我是演員，我覺得藝人一直在練習一個輪迴，從努力、期待、興奮、失落、想放棄，再重頭努力。」20年來的冷暖自知，讓孫淑媚入圍那天激動淚崩，「我好想入圍，只有我跟經紀人知道，要走到這裡有多難。」

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