吳姍儒道歉讓父親痛失2名愛將　吳宗憲不捨祝福：主持棒就交給妳了

吳宗憲日前迎來59歲生日，雖然大女兒吳姍儒豪送價值將近50萬的電視當作禮物，不過卻也晴天霹靂地，讓爸爸在同一天被媒體通知自己即將嫁人。由於吳宗憲才剛把二女兒託付給其他男人，現在自己也要嫁人，吳姍儒決定向一次「痛失」2名愛將的爸爸道歉，而吳宗憲也感慨表示，自己沒有把父親的角色扮演好，父女倆真情流露的告白，感動不少網友。

吳姍儒感性寫下：「今年我們又一起經歷很多，依然是場上鬥嘴、場下搞笑，一起成為人生互相牽制的夥伴，多酷？我跟我爸是夥伴、是同事、是前後輩、是朋友、是彼此的依靠與繽紛。」還不忘笑說：「不好意思要讓你一次『痛失』2名愛將，但你永遠都是我的偶像。」

吳宗憲也難得在吳姍儒的IG下方留言，坦言自己沒有把父親的角色扮演得很好：「妳以前開玩笑說想要寫一本書『如何教育上一代』，寶貝，在生活中，妳真的實現了這件事，但是9月26日生日那一天，竟讓記者來告訴我『妳1月29要嫁人』，這就有一點太嚇人了！但我還是一樣愛妳。」同時大讚她是「地表最強獅子座大姐姐」，希望能將自己的主持精髓交給她：「這個棒子就交給妳了，跟我一樣用心的讓觀眾得到快樂。」儘管大方祝福女兒，字裡行間仍能看出吳宗憲心中滿是不捨。

寵女無極限的吳宗憲29日也在社群軟體上傳一張二女兒婚禮當天的照片，他一手牽著女兒Vivian戴鑽戒的手，另一手十指緊扣對方，畫面流露濃濃的情感，配文寫下：「這可是一個緊握的雙手…爸爸的內心，給的不僅僅是祝福，要的是妳永遠都要幸福。」讓網友感動表示「所有的父親都希望自己的前世情人～這世能更加幸福」、「看到憲哥跟女兒緊握著雙手的合照好感動，真幸福」、「感動到不知道說什麼，我也希望爸爸還能這麼握住我的手」、「父母對小孩的愛永遠是那麼無私及溫暖」！

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