全台瘋《魷魚遊戲》！吳宗憲神還原鬼娃轉身　6萬人笑瘋：這關過不了

9月中在Netflix上線的原創韓劇《魷魚遊戲》討論度爆表，不少明星跟上這波熱潮，吳宗憲（憲哥）今（1日）在臉書上傳扮成劇中機器鬼娃的影片，短時間吸引逾6萬人按讚，「在我腦海中，揮之不去了！」

憲哥Cos的角色是《魷魚遊戲》第一集中，帶領玩家進行「123木頭人」關卡的巨型女鬼娃，不管是橘黃色洋裝，還是妹妹頭髮型都同步還原，影片中，憲哥先背對鏡頭，接著緩緩轉頭回眸詭笑，喜感十足。

影片發布數小時，觀看次數衝破37萬，超過6萬人點讚、2千次轉發，謝忻直說被嚇哭，網友虧：「7月過了，憲哥別這樣嚇人呀」、「這一關應該全軍覆沒吧」、「剛上班看到這個，整個腦都醒了」、「還沒被射死就被嚇死了」、「怎麼好像看到紙紮人」、「真的會驚嚇到想打下去」、「如果憲哥當鬼，回眸時應該沒人能過關，全部笑噴」！

事實上，不只憲哥，陳怡蓉日前就穿上綠色運動服，搭配白球鞋，與《魷魚遊戲》中參賽者服裝雷同，她打趣地說：「沒想到有人2年前就參加過魷魚遊戲！」還有高宇蓁也分享挑戰戳椪糖的影片，花了20分鐘才成功，讓她大呼：「我如果去參加魷魚遊戲，應該早就被烤來吃了。」（編輯：楊穎軒）

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