內衣廣告邀約險當詐騙！Janet放棄醫師夢　來台20年改變了一生

911美國遭襲擊那年,一位ABC女孩來到台灣,初次造訪父母的故鄉高雄,擔任實習醫生救護人員,她打算待在這裡半年,再朝醫師夢想前進,沒想到快要離開前,接到一通電話邀約她拍內衣廣告,這通差點被當是詐騙集團的來電,從此把她黏在台灣這塊土地上,20年來一路從模特兒、主持人到演員,這週末,她即將踏上金鐘紅毯,攀上演藝事業更高峰。

她是謝怡芬Janet,活潑開朗的個性,為大眾熟知,從小跟爸媽講台語,來台時只會「你好」、「謝謝」等中文問候語,如今落葉歸根台灣20年,婚後有了兩個可愛的寶貝兒子,以《瘋台灣》獲得行腳節目主持人獎,這屆金鐘憑影集《戒指流浪記》首次入圍迷你影集最佳女配角,她近日向網友募集合照,回溯昔日溫馨畫面,喚起和粉絲的濃濃回憶。

畢業於美國麻省理工學院,研習生物學的Janet,夢想是擔任無國界醫生,未來能跟國際醫療團跑遍全球貢獻力量,沒想到靠著L.A. Boyz的成員黃立成牽線,拍了人生第一個廣告,還是展露身材的內衣廣告,她笑說接到邀約的第一念頭是很酷,然後懷疑這是詐騙嗎?拍完之後效果很好,開明的父母沒有生氣,反而很支持她,只問她「下次不要脫衣服好嗎?」

沒想到,拍廣告不只是一個有趣工作,更是人生全新的開始。Janet發現認知裡的台灣,都是小時候聽爸媽講的故事,自以為很了解,但一來到這裡被文化差異徹底衝擊洗禮後,才發現完全不是這回事。充滿好奇心的她,放棄就讀醫學院機會,慢慢摸索前進,一不小心成為了主持人、演員、小提琴表演者、作家、製作人和演講者的全能工作者,最近在《神之鄉》飾演母親,動人演技更是惹哭觀眾。

Janet擁有豐富知識和旅遊經歷,永遠笑口常開、態度親切,給人無比陽光活力的正能量,當了媽媽後,樂於分享育兒知識,成為知性人物代表。她曾受邀在成功大學畢業典禮演講,向未來的社會新鮮人分享3個重要人生體驗,獲得如雷掌聲!如今看來也很受用。

第一、不要害怕犯錯。Janet以初次來台灣為例,向別人請教中文問候語怎麼說,結果朋友整她「Nice to meet you.」的中文是「你的頭很大」,她第一天到醫院報到時,就跟主管說「嗨,你好,你的頭很大!」直到兩天後才被提醒講錯。這件事讓她學到第一課,「不必害怕犯錯,但我們會從錯誤中學習、進步。」

第二、永遠要認識新朋友。Janet來台後和朋友一起去PUB,聽到有人講英文,覺得很有熟悉感,不管對方是誰,就衝上去打招呼聊天,沒想到對方是L.A. Boyz的黃立成,透過這層關係,拿到第一份模特兒工作。她認為永遠都要認識新朋友,開啟人生新體驗,擁有新的創作靈感,不要害怕未知的人事物。

第三、要勇敢做自己。Janet當了模特兒3年,曾因水土不服染上憂鬱症,參加旅遊節目《瘋台灣》試鏡前,她提醒自己「I will just be me.」,要敢於做自己,不要只呈現美好那一面。和節目單位面談時,她侃侃而談旅遊經驗,甚至在印度水土不服「落賽」的慘痛經歷,活潑又真實的一面,獲得團隊青睞,意外入選成為主持人。透過遊山玩水,Janet的大膽作風給了觀眾深刻形象,為她拿下一座金鐘行腳節目主持人獎。

「做自己」是最重要的一堂人生課程,幫助Janet從主持人到入圍金鐘女配角,開始拍鄉土戲講台語,把龍劭華當成「台灣爸爸」,也成為好媽媽代表,20年過去,等於一半的人生都留在台灣,她跌過很多跤,隨著身分不斷轉變,卻仍是那個熱情開朗的女孩,散發渾身正能量,朝夢想一直前進。

金鐘揭曉倒數,Janet感恩地說,真的很想拿獎,如果有機會上台,想特別感謝龍劭華對她的好,讓她在拍戲時感到安心。剛產下二胎沒多久,她也向外界喊話,「如果有拍戲機會,歡迎大家隨時找我!」