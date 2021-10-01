內衣廣告邀約險當詐騙！Janet放棄醫師夢　來台20年改變了一生

911美國遭襲擊那年，一位ABC女孩來到台灣，初次造訪父母的故鄉高雄，擔任實習醫生救護人員，她打算待在這裡半年，再朝醫師夢想前進，沒想到快要離開前，接到一通電話邀約她拍內衣廣告，這通差點被當是詐騙集團的來電，從此把她黏在台灣這塊土地上，20年來一路從模特兒、主持人到演員，這週末，她即將踏上金鐘紅毯，攀上演藝事業更高峰。

她是謝怡芬Janet，活潑開朗的個性，為大眾熟知，從小跟爸媽講台語，來台時只會「你好」、「謝謝」等中文問候語，如今落葉歸根台灣20年，婚後有了兩個可愛的寶貝兒子，以《瘋台灣》獲得行腳節目主持人獎，這屆金鐘憑影集《戒指流浪記》首次入圍迷你影集最佳女配角，她近日向網友募集合照，回溯昔日溫馨畫面，喚起和粉絲的濃濃回憶。

畢業於美國麻省理工學院，研習生物學的Janet，夢想是擔任無國界醫生，未來能跟國際醫療團跑遍全球貢獻力量，沒想到靠著L.A. Boyz的成員黃立成牽線，拍了人生第一個廣告，還是展露身材的內衣廣告，她笑說接到邀約的第一念頭是很酷，然後懷疑這是詐騙嗎？拍完之後效果很好，開明的父母沒有生氣，反而很支持她，只問她「下次不要脫衣服好嗎？」

沒想到，拍廣告不只是一個有趣工作，更是人生全新的開始。Janet發現認知裡的台灣，都是小時候聽爸媽講的故事，自以為很了解，但一來到這裡被文化差異徹底衝擊洗禮後，才發現完全不是這回事。充滿好奇心的她，放棄就讀醫學院機會，慢慢摸索前進，一不小心成為了主持人、演員、小提琴表演者、作家、製作人和演講者的全能工作者，最近在《神之鄉》飾演母親，動人演技更是惹哭觀眾。

Janet擁有豐富知識和旅遊經歷，永遠笑口常開、態度親切，給人無比陽光活力的正能量，當了媽媽後，樂於分享育兒知識，成為知性人物代表。她曾受邀在成功大學畢業典禮演講，向未來的社會新鮮人分享3個重要人生體驗，獲得如雷掌聲！如今看來也很受用。

第一、不要害怕犯錯。Janet以初次來台灣為例，向別人請教中文問候語怎麼說，結果朋友整她「Nice to meet you.」的中文是「你的頭很大」，她第一天到醫院報到時，就跟主管說「嗨，你好，你的頭很大！」直到兩天後才被提醒講錯。這件事讓她學到第一課，「不必害怕犯錯，但我們會從錯誤中學習、進步。」

第二、永遠要認識新朋友。Janet來台後和朋友一起去PUB，聽到有人講英文，覺得很有熟悉感，不管對方是誰，就衝上去打招呼聊天，沒想到對方是L.A. Boyz的黃立成，透過這層關係，拿到第一份模特兒工作。她認為永遠都要認識新朋友，開啟人生新體驗，擁有新的創作靈感，不要害怕未知的人事物。

第三、要勇敢做自己。Janet當了模特兒3年，曾因水土不服染上憂鬱症，參加旅遊節目《瘋台灣》試鏡前，她提醒自己「I will just be me.」，要敢於做自己，不要只呈現美好那一面。和節目單位面談時，她侃侃而談旅遊經驗，甚至在印度水土不服「落賽」的慘痛經歷，活潑又真實的一面，獲得團隊青睞，意外入選成為主持人。透過遊山玩水，Janet的大膽作風給了觀眾深刻形象，為她拿下一座金鐘行腳節目主持人獎。

「做自己」是最重要的一堂人生課程，幫助Janet從主持人到入圍金鐘女配角，開始拍鄉土戲講台語，把龍劭華當成「台灣爸爸」，也成為好媽媽代表，20年過去，等於一半的人生都留在台灣，她跌過很多跤，隨著身分不斷轉變，卻仍是那個熱情開朗的女孩，散發渾身正能量，朝夢想一直前進。

金鐘揭曉倒數，Janet感恩地說，真的很想拿獎，如果有機會上台，想特別感謝龍劭華對她的好，讓她在拍戲時感到安心。剛產下二胎沒多久，她也向外界喊話，「如果有拍戲機會，歡迎大家隨時找我！」