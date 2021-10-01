《俗女2》溫馨畫風突變！成年人的悲傷被關了靜音，療癒得靠妳自己

《俗女養成記》從第一季的溫馨歡樂，到第二季專注於女性成長歷程，童年畫風突變，轉為成年人的心碎無奈，觀眾評論不再一面倒，產生更多糾結和拉扯，更苦勸陳嘉玲不如分手，就像真實人生悲喜交加，不會永遠一帆風順。

以下有雷

成年人的愛情，往往被現實打敗

第8集，蔡永森狠心拒絕復合提議，讓陳嘉玲心灰意冷，編劇嚴藝文以40歲成年人的心境去寫，對於成年人來說，不再是年輕時低聲下氣去「求」的心態，她刻意安排陳嘉玲背對男友離去之後，才開始邊走邊痛哭，一路哭回家裡，就是想表達「有人說長大就是悲傷的時候，你會把它轉成靜音模式」。

成年人的愛情不容易，不再像小嘉玲和小永森兩小無猜，遞情書傳達愛意，只要相愛就好，更夾雜了自尊因素、經濟問題、生子壓力。習慣獨立的陳嘉玲，考量經濟因素不想生孩子，戳到蔡永森內心自卑的痛點，達成共識不結婚，卻要一起養育孩子，形成非典型父母。

「我們如果真的不適合，就不要在一起」，颱風夜一陣大吵，蔡永森怒砸玻璃杯離家出走，這樣的分手不論對錯，女人有身體自主的權利，懷孕未必就得生下來，男人有經濟壓力，結婚生子樣樣花錢，原生家庭不同，相處後有太多矛盾和衝突，當愛情被現實打敗了，令觀眾心痛又無可奈何。

成年人的崩潰，有時就在一瞬間

傳統婚姻關係，是從一而終，是生死相守，遇到問題隱忍不說，等待風平浪靜，卻掀起更大浪濤，就像嘉玲媽終生只有一個對象，守了家庭數十年，省錢留給兒女，結果一轉眼老公就把30萬交給初戀，還精神外遇深情擁抱學妹，颱風夜遇此遭遇，內心崩潰就在一瞬間發生！

而蔡永森的暖男形象，因為一根驗孕棒粉碎，「妳的人生規劃裡沒有我」，一直等待陳嘉玲開口告知懷孕，卻苦苦等無機會，做好的愛心早餐空蕩蕩擺在餐桌上，付出沒有被對方看見，徹底被傷了男性自尊，個性有了180度轉變。人生不是真空發展，導演安排眾多嘉賓參演，讓陳嘉玲一家增加變數，許多觀眾認為主角戲份被削弱，更難接收嘉玲爸和蔡永森的巨大轉變，但男人有生活壓力、自尊心底線，當然也有自私的想法，這樣劇情安排反而貼近真實。

成年人的悲傷，得靠自己療癒

陳嘉玲被蔡永森婉拒復合，痛哭回家的那段畫面，讓我想到第一季時，小嘉玲陪二姑姑去跟準婆婆談判的劇情，在別人面前堅持淑女矜持，即便對方酸言酸語相向，也要挺直腰桿，表明解除婚約，自己會一人付喜餅錢，直到坐上公車回家時，才忍不住崩潰痛哭，不讓別人看見，那時睜大眼睛，訴說「二姑姑很可憐耶」的小嘉玲，應該沒想到未來有一天，自己走上了相同道路。

「成年人的哭泣被關了靜音」，以前二姑姑還有阿公阿嬤揚言討公道，現在森玲CP鬧分手，還能彼此幫忙幫到床上去，爸媽能平心靜氣和蔡永森吃飯，一起討論未來怎麼面對 。世界步調變快，匆忙到沒有時間聆聽妳的哭聲，表姊洪育萱被家暴哭不出來，沒有一哭二鬧三上吊，反而打起精神帶著一身公主病，去外面的世界冒險求職。

成年人的世界，把自己擺第一

成年人的世界沒有純粹對錯，糾結情緒得靠自己消化，現代面對離合悲歡，坦然面對就好。年輕時的感情轟轟烈烈，成年人哪經得起那樣折騰，要擔起養育父母的責任、工作不穩，面對疫情來襲和不確定未來，感情佔的比重變少，離婚變成普遍，不結婚、不生小孩也是常態。

像何妤玟離婚後，和舊愛大棣復合，歷經一年磨合期，還是因習慣和個性不合決定分手，還能繼續當好友，在臉書互相回應。

對於成年人來說，談一場戀愛真的很難，像年輕男女一樣，再從自我介紹開始，慢慢去了解對方的興趣愛好，並不是件容易的事，如果人是一本書，我們沒有時間再慢慢一頁一頁翻到結尾，往往看了幾頁，發現風向不對就闔上書本。倒不如多愛自己，把自己擺在人生第一位，過好自己的生活。

許多40+的女人頓悟，與其被婚姻感情枷鎖綑綁，倒不如果斷放手，去發現新世界。人生苦短，把時間浪費在美好的事物上，不必活在別人的期盼裡。

當妳發現一個人更自在快樂，和洪育萱一樣，即使被背叛也哭不出來的那刻，恭喜，歡迎來到成年人的世界！