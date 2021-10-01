《俗女2》嘉玲媽發飆了！小三捲走老公30萬　當面「怒潑酸水」嗆聲

《俗女養成記2》嘉玲媽（于子育飾）對於嘉玲爸（陳竹昇飾）借30萬給前女友朱鶯（許芳宜飾）一事大為不滿，拿出影片嘲笑她竟然會相信一個沒見過面的男朋友，差點把錢匯給詐騙集團。在第九集預告裡，嘉玲媽走向正在和別人用餐交談的朱鶯，拿起水杯就往她臉上潑，更霸氣喊出：「我是陳晉文他老婆。」于子育透露其實杯裡的水很酸，許芳宜強忍不適被潑，演出非常敬業。

對於要拍攝向許芳宜潑水的這一場戲，于子育說：「真的很不忍心，但因為劇情需要只好下手，許芳宜老師很敬業，當時的水其實是維他命C發泡錠的水，是很酸的水，她依然忍著不適去拍完，讓我又敬佩又心疼。」她也透露第一次和許芳宜見面，對方就來主動來擁抱讓她感到相當窩心，在拍片現場許芳宜很迷人也很有魅力，演出不用說太多話，用肢體和眼神就能傳達很多故事，于子育也說：「兩人戲裡戲外情感剛好呈現反比，戲裡有如情敵，私底下是互相欣賞的朋友。」

于子育對於劇中嘉玲爸借錢給初戀的行為無法認同，她以嘉玲媽角色立場表示，「不管他們到底是什麼關係，這錢對一個家庭來說畢竟不是小數目，身為老婆心裡還是會忌妒。」而如果是發生在現實生活，她也不會接受，借錢往往會牽扯情感，後面也會延伸很多問題，所以不如一開始就避免。

現實人生中，于子育也接過詐騙電話，對方佯裝是她弟，表示自己欠錢被地下錢莊抓走，如果不拿20萬救他就會被斷手斷腳，于子育一開始半信半疑，但一直問對方叫什麼名字都得不到回答，讓她很機警地說：「如果你說得出我叫什麼名字，我就去救你。」一句話惹怒詐騙集團，對方直接撂三字經：「妳叫XXX。」讓她印象深刻。

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