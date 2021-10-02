博恩淚崩致歉龍龍！嘆「我就是無能」難取得共識　宣布老K無限期留職停薪

脫口秀演員龍龍30日出面淚訴，表示受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，而她也與薩泰爾公司老闆博恩求助，但卻未獲實質解決，讓她承受不住，將事情全盤托出。而在事件延燒兩天後，博恩今（2）日親上火線，拍影片描述事情原委，並宣布「老K即日起無限期留職停薪」。

龍龍向媒體透露，老K在舞台上脫稿演出傷害他，原訂說好不講的段子，卻在4000位觀眾面前講出，讓她不能接受，事後經紀人跟博恩聯絡，公司卻表明就只是讓老K不拿該集脫稿演出酬勞，也說管不動老K，脫稿演出純屬個人行為，但經紀人不接受該說法，要求薩泰爾道歉，結果薩泰爾卻要求要她們先給公司章才會擬道歉聲明，否則就要請律師寄存證信函，讓經紀人為之震驚。

針對此次風波，博恩今天親上火線解釋，表明在5月《炎上BURN》表演結束後就持續有和龍龍溝通，最基本的脫稿內容刪除外，演出結束一個禮拜內達成初步共識，就是老K脫稿行為的確違反合約將會接受懲處，當時龍龍也覺得這樣OK，事情就告一段落，但沒想到事隔幾個月，老K上了並非薩泰爾娛樂所屬節目《老男孩直播》，對於龍龍講了一些不堪入耳的話，博恩坦言「這可能讓龍龍覺得，這些處罰對老K沒有達到反省的作用」。

博恩表示，後來因為霸凌現象橫跨很長時間，因此博恩原想找來歷來跟龍龍有過爭執的藝人開座談會，「在同一個地方，大家有平等的發言權，然後把各自的立場說出來」，但是最後遭到龍龍的經紀公司介入、拒絕，只確認薩泰爾將進行道歉聲明，他們之所以要求有公司章再道歉，是希望不要只有單方面聲明，否則恐被看成薩泰爾將龍龍被霸凌一事公諸於世，有擴大傷害、以大欺小、對龍龍二次傷害之嫌。

針對老K的的言行，博恩也直言不會包庇「他就是做錯事情，我的立場就是這樣子，同時我也不覺得一個員工下班之後上直播的言論應該由公司去約束或禁止，我覺得這是個人行為，但老K的行為已經影響到薩泰爾，因此我代表薩泰爾娛樂宣布，老K即日起無限期留職停薪！」

博恩也對龍龍隔空喊話「我真的只能說非常非常對不起，我知道妳也聽過太多次了，我相信有一段時間表演到9月初我們之間是有信任關係的，我真的很想要幫妳處理這個已經持續好幾年的事情，我真心希望有個好的方法可以讓這一切停止」，講到激動處博恩也哽咽了好幾回，並表示「對不起，然後我能力不足，我就是無能嘛！」

最後，博恩也罕見流淚對老K喊話，「你到底為什麼不願意道歉？」並提到諸葛亮揮淚斬馬謖的事件，「我知道你也感覺得出，我在這段期間一直搖擺在，我到底要把你推入火坑然後自保，我到底要怎麼處理這件事情？」認為諸葛亮沒必要殺馬謖，「人家街亭失守就真的打不回來了，你為什麼不肯道歉？」強調老K日後到公司處理完文件後，「以後有緣再相見」。（編輯：張嘉哲）

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