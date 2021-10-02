天心保養得太好！自拍喊陳竹昇哥　被回一句話愣住

45歲的金鐘視后天心，皮膚、身材保養超好，最近她PO出26年前的雜誌舊照，與現在對比竟無太多差別，讓網友相當驚豔。加入熱播的夯劇《俗女養成記2》後，詮釋有公主病的表姊洪育萱，又嗲又會撒嬌的個性，讓人又愛又恨，她還秀出與陳竹昇的合照，親切喊對方一聲哥，沒想到被回一句話，讓網友全部愣住！

天心在劇裡飾演陳嘉玲的表姊，理應喊陳竹昇一句舅舅，結果合照時她喊對方哥，留著小鬍子、略有白髮的陳竹昇卻回覆：「我不是哥，我比你小！」讓網友驚呆了，趕緊去查詢資料，結果天心與陳竹昇同是1975年出生，不過天心11月生日，陳是8月生日，嚴格來說，陳竹昇還是哥哥的輩分！是女神視覺年齡太顯小，沒想到會是同齡人。

美貌凍齡的天心，曾受訪透露保養技巧，除了愛用膠原蛋白和多種保養品外，每天做運動逼自己出汗，每週會定期找健身教練鍛鍊身材，加上勤於保養，注重眼周、嘴角、法令紋等細節，卸妝、敷臉步驟都很齊全。容易出痘的她，刻意清淡飲食，對油炸品忌口，才能維持晶瑩剔透的好膚質，每每在螢光幕亮相，都是完美無瑕的女神姿態，就連在《俗女2》飾演被家暴的婦女，挑戰素顏出鏡一樣沒在怕。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載