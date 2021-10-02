老K拒道歉讓博恩淚崩！龍龍發聲了：看到影片，我也很難過

脫口秀演員博恩所屬的「薩泰爾娛樂」，旗下班底老K涉嫌霸凌龍龍事件引起譁然，博恩今（2日）發布17多分鐘影片，誠心向龍龍表達歉意，也不解地問老K「到底為什麼不願意道歉」，更一度崩潰痛哭。對此，龍龍經紀人康姐稍早發布聲明，透露龍龍看到影片也很難過。

康姐表示，博恩原希望以座談會形式解決，但座談會是會進行拍攝、剪輯和公開播放，基於保護藝人立場、擔心會造成二次傷害，便跟龍龍說：「我覺得我必須親自和博恩對話。」康姐也說：「薩泰爾從頭到尾都是擁有最多選擇權的那方，若在最開始就對老K做出真正的懲處，事情絕不會演變成這樣。」

博恩今在影片中面容憔悴，看得出來情緒面臨崩潰邊緣，後段他向老K喊話：「我其實真的只有一句話，你到底為什麼不願意道歉啊？」不知道自己到底要怎麼處理這件事情，此時，博恩痛哭失聲，激動追問「你為什麼就不肯道歉啊？唉，所以今天就變成這樣，老K你禮拜一就到公司把文件處理一下，以後有緣再相見，就這樣。」（編輯：楊穎軒）

龍龍經紀公司聲明如下：

龍龍和博恩屬於舊識，所以當事情發生時，他們兩個都是私下協調希望能解決此事，直到幾個月後老K又再其他直播節目公開討論時，龍龍才向康姐求救，表示自己已經被霸凌很多年，當時她哭得幾乎沒辦法說話，並告知博恩提出的解決方法是舉辦座談會，表示會邀請老K出席並道歉，但他覺得老K應該不會道歉，且此座談會是會拍攝、剪輯和公開播放，因此我司基於保護藝人的立場擔心會造成二次傷害，所以跟龍龍說：「我覺得我必須親自和博恩對話」。之後我去看了老男孩的直播，聽到一群男人沒有尺度的嘻笑謾罵，並羞辱龍龍：「一定是被賀瓏X過，性格才會變得那麼扭曲」，天啊！身為一個也有生女兒的媽媽，聽到時真的非常震驚且心疼！

當致電給博恩時，他說：「康姐！難道沒有比發公開道歉聲明稿更好的解決方法嗎？」，我回說「其實就是老K私底下給龍龍一個道歉就好」，但他說：「我管不動他，老K是薩泰爾員工並非簽約藝人」，因老Ｋ私下道歉無望，雙方才會協調發官方道歉聲明稿，然而當晚卻又接到薩泰爾娛樂更換窗口並來電說：「康姐，如果這件事被鬧大，龍龍可能會揹上罪名，以後喜劇演員寫段子的時候會更受限制」，並要求見面直接用印官方道歉聲明稿，因與對方協調溝通約20多分鐘，結束通話後，對方主動整理重點傳給康姐，沒想到我回覆的ok符號原意是收到對方的整理，卻被誤解成是同意在官方道歉聲明稿上用印，因使用公司印章是具有法律效益，必須謹慎嚴謹處理，想當然不可能隨便答應在其上用印，然而秉持著希望能讓事情圓滿落幕的原則，還是提出需先看過官方道歉聲明稿的要求，沒想到對方堅持不給。

關於今日博恩的道歉，龍龍和星雨國際都收到了，對於他影片中落淚也感到心疼，原是兩間公司的代表可私下解決之事，但因薩泰爾董事又轉手給窗口，窗口又表示會帶律師出面，整個流程讓我司感到懷疑，並認為需要更謹慎面對，所以才提出需看到官方道歉聲明稿再決定見面，因此並沒有拒絕與薩泰爾見面，然而得到的卻是薩泰爾要寄存證信函給我司，以受害者的角度來說，事情已經溝通這麼多天，最後收到的卻是存證信函，只讓我司備感威脅及困惑．只好訴諸媒體尋求公義，薩泰爾從頭到尾都是擁有最多選擇權的那方，若在最開始就對老Ｋ做出真正的懲處，事情絕不會演變成這樣．根據蘋果報導指出，採訪完龍龍之後，曾致電給薩泰爾公司尋求回應做平衡報導，然而得到的回覆是：「窗口會自己決定要不要回覆」，讓記者尋求無門。

康姐向來是秉持著惜才愛才的原則，因此很肯定博恩在喜劇圈的努力及表現，我司至始至終沒有想要傷害任何人，只想保護被霸凌多年的藝人，若真想炒新聞就不會有中間這麼多跟薩泰爾的來回溝通。

龍龍看到博恩的影片也很難過，明明他們都是各自用不同方法在為喜劇圈努力，沒想到事情演變成這樣，最後希望此事能成為喜劇圈的警惕，在未來寫稿和設計段子上都能更加謹慎且尊重他人。

星雨國際有限公司執行長康衣庭

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