網友揪出欺侮龍龍禍首！「東區德」拒認錯：吵架有錢賺那就去

國內主辦脫口秀著名的「薩泰爾」公司，引爆演員內訌，藝人龍龍指責老K言語霸凌，拿她和另名男演員「賀瓏」交往一事取笑，嘲諷跟賀瓏發生關係會性格扭曲，網友審視成員私下直播內容，揪出罪魁禍首應該是「東區德」，他才更應該道歉，但東區德不但沒認錯，還在臉書意有所指說：「如果在網路上生氣吵架有錢賺，那就去吵架吧。」

網友分析，引爆導火線的話題，應該是5位男性演員私下直播，暢聊自己的性幻想對象，老K說是賀瓏，想知道和他有特殊關係的下場，本來未提及龍龍，東區德卻補了一句「跟他發生性行為，會性格扭曲」，像某個人一樣，眾人哄堂大笑，讓人觀眾聯想到龍龍，女方因此感到受委屈。

網友到東區德臉書要求道歉，沒想到他面對眾人怒氣，竟俏皮發文「公說公有理，婆說你不講理，到底誰有理，就讓郎姑我來評評理」，隔天又反嗆網友「我希望你能好好地旁觀，在這種雙方都有瑕疵的局面，沒有人需要負全責」，對龍龍哭訴被霸凌一事，絲毫沒有認錯念頭。

「薩泰爾」負責人博恩自拍影片說明，數度哽咽淚崩，回應誠心想解決問題，但龍龍和老K雙方各有堅持，才會無法圓滿落幕。更諷刺的是，賀瓏身為龍龍前男友，也是此案受害者之一，面對此事竟全然消音，8號還要跟東區德、呱吉一起參與表演節目《2021同台不羈夜》，讓粉絲感到不可思議，逼問賀瓏應該出面表達立場。

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