金鐘56／小薰奪迷你女配　盼給經紀人「好孕氣」　薛仕凌結巴：早知道帶血壓藥

第56屆金鐘獎於今（2）日在國父紀念館舉辦，頒獎典禮在晚間7點開始，本屆的迷你劇集（電視電影）最佳女配角由《大債時代》小薰（黃瀞怡）獲得，她希望把得獎好運傳給經紀人，讓在努力人工受孕的經紀人沾沾喜氣，成功拚出小孩。

小薰在《大債時代》裡的老公留下一屁股債就輕生，她詮釋一人扶養2個小孩的單親媽媽，笑說最大的困難是：「我本身個性愛說話，但是在片場不太能說話。」如何演出一個堅強的母親？小薰說：「我把媽媽離開的心情，加上女生天生的母愛，發揮到淋漓盡致。」只是哭戲不少，讓她直呼對身心靈是滿痛苦的一件事。

評審指出小薰的角色總是在哭，但她沒有把角色的悲傷詮釋成單純的苦情，反而看到作為母親為了活下去強打精神、裝作一切都沒有改變，眼神充滿母親的堅毅及對家的愛，表現可圈可點。

而「迷你劇集（電視電影）男配角獎」獎由《做工的人》的薛仕凌拿下，他在後台接受訪問時仍然非常緊張，忍不住直言：「早知道就帶血壓藥來！剛剛剪接沒得獎還很難過，我真的沒想過會得獎，我能夠代表劇組拿這個獎項就已經很開心，所以想要獻給他們。」

對於歌手轉戰到戲劇圈，薛仕凌被問到有沒有話想要鼓勵大家，他謙虛表示：「我沒有什麼資格給意見，我就是追尋自己想做的事情，然後把它做到最好。」至於影帝是否還有希望，他激動地說：「沒了吧！我該退休了吧！」薛仕凌日前得知入圍後，曾向主辦單位分享感言：「感謝幕前後團隊，感謝作品，感謝評審，感謝觀眾。」

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