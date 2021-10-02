老K暗諷龍龍：喜劇圈毒瘤！願向博恩致歉　「只對這個人勢不兩立」

脫口秀演員龍龍日前出面淚訴，表示受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，而她也與薩泰爾公司老闆博恩求助，但卻未獲實質解決，讓她承受不住。事後博恩也發布影片描述事情原委，隨即宣布「老K即日起無限期留職停薪」。事情延燒至今，老K今（2）日也首度回應，表示「感到不適的女性男性致上最深的歉意，私人的恩怨帶給大家麻煩了，真的很抱歉。」但話鋒一轉狠嗆「絕對不會跟這人道歉」。

老K今（2）日晚間發布一則長達20分鐘的影片，在一開頭表示，「不想聽我解釋、覺得我是錯的，可以直接留言罵我我不介意，我覺得台灣有很大程度的言論自由，我不介意你留言私訊攻擊我批評我，我希望把這件事解釋給想知道的人們聽。」

首先針對脫稿演出一事，老K解釋現場喜劇要求他人完全照稿演出並不公平，且即興互動隨氣氛很多不在本上，他也以《炎上》為例，指出當天乃哥有整段表演沒有在本上，「我跟繡惠姐也有即興，主辦方有權力覺得這東西不適合、不好笑剪掉，但說不能脫稿演出，是有點矯枉過正。」

而針對遭控霸凌，老K坦言「非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤。去新的經紀公司加上媒體力量，真的不能再沒有人站出來。所以我願意對所有人抱歉，包括我的公司、好朋友，包括所有感到不舒服的人」，但他嚴正強調「絕對不會跟這個人道歉，因為我就是對這個人勢不兩立。」

另外老K也在臉書內文寫道，「事發至今，沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？在此我還是再次向薩泰爾娛樂、執行長Hauer、博恩、賀瓏、以及所有因此感到不適的女性男性致上最深的歉意，私人的恩怨帶給大家麻煩了，真的很抱歉。」（編輯：陳雅雲）

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