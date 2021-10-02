金鐘56／李銘順隔海連線激動！奪迷你視帝哽咽謝家人　徐堰鈴拿視后盼疫情平安

第56屆金鐘獎今（2日）在國父紀念館舉辦，頒獎典禮晚間7點開始，本屆的「迷你劇集男主角獎」由《做工的人》的李銘順奪得。本屆的「迷你劇集女主角獎」由徐堰鈴獲得，她以《客家電影院—光的孩子》順利奪下迷你劇視后寶座，「最後我要感謝關心我、支持我的朋友。」並希望做表演者可以更踏實的傳達藝術，也期許在疫情期間，大家都可以平安。

李銘順人在新加坡，今以連線方式參與金鐘獎，他得獎後哽咽表示：「我有很多話要跟大家說，很開心以台語呈現角色，有機會拿獎真的非常感謝，謝謝金鐘獎跟評審給我的鼓勵與肯定。」他最後也感謝家人的支持。

堰鈴日前得知入圍後，向主辦單位分享感言：「感謝製作人張哲龍與編導徐麗雯邀請我出演《光的孩子》，製作團隊專業而細心、創作核心溫柔 有愛才華洋溢。這部戲在生死、藝術、返鄉、 長照、多元成家等陰暗與光亮間換移閃耀著， 未來我更歡喜努力。」

依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載