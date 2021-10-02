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金鐘56／李銘順隔海連線激動！奪迷你視帝哽咽謝家人　徐堰鈴拿視后盼疫情平安

▲李銘順是本屆「迷你劇集男主角獎」。（圖／三立）
文 : NOWnews陳雅蘭

第56屆金鐘獎今（2日）在國父紀念館舉辦，頒獎典禮晚間7點開始，本屆的「迷你劇集男主角獎」由《做工的人》的李銘順奪得。本屆的「迷你劇集女主角獎」由徐堰鈴獲得，她以《客家電影院—光的孩子》順利奪下迷你劇視后寶座，「最後我要感謝關心我、支持我的朋友。」並希望做表演者可以更踏實的傳達藝術，也期許在疫情期間，大家都可以平安。

▲李銘順得獎時激動哽咽。（圖／三立）

李銘順人在新加坡，今以連線方式參與金鐘獎，他得獎後哽咽表示：「我有很多話要跟大家說，很開心以台語呈現角色，有機會拿獎真的非常感謝，謝謝金鐘獎跟評審給我的鼓勵與肯定。」他最後也感謝家人的支持。

▲徐堰鈴是資深劇場人，演技實力備受肯定。（圖／翻攝徐堰鈴臉書）

堰鈴日前得知入圍後，向主辦單位分享感言：「感謝製作人張哲龍與編導徐麗雯邀請我出演《光的孩子》，製作團隊專業而細心、創作核心溫柔 有愛才華洋溢。這部戲在生死、藝術、返鄉、 長照、多元成家等陰暗與光亮間換移閃耀著， 未來我更歡喜努力。」

依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。

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Tags : 做工的人台語女主角家人徐堰鈴新加坡李銘順男主角視后視帝迷你劇集金鐘獎