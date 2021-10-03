金鐘56／邱凱偉把獎獻給天上的爸爸　簡嫚書奪女配角：當媽提升演技

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮昨（2日）晚7點在國父紀念館登場，本屆「戲劇男配角獎」由邱凱偉（Darren）奪下，「戲劇女配角獎」則頒給簡嫚書，兩人獲獎的作品分別為《我的婆婆怎麼那麼可愛》及《她們創業的那些鳥事》。

Darren領獎時難掩激動情緒，先大喊：「天啊！我好餓！」接著感謝文化部、公視、製作人陳慧玲、鄧安寧導演，並感性謝謝入行以來幫助他的好朋友，Darren特別感謝家人，透露父親過世那天趕回屏東，跟父親承諾有一天會為拿下男配角獎，「爸，我做到了！」並感謝即將生日的母親、太太和剛出生沒多久的兒子。

Darren出身屏東中藥家族，在表演這條路打滾多年，受到不少質疑，「有朋友親戚問『為什麼不回來繼承家業，你在那邊也沒闖出什麼成績。』所以更想給家人看我做得到，一路以來有許多幫助過的人，大家很幫忙。」

擊敗《婆婆》裡的楊銘威拿到獎，Darren不忘為他打氣：「我想對他講，我們再一起角逐往後的最佳男主角。」演活怕妻又無能的大哥「秉忠」，Darren笑說自己跟角色一點都不像，「我滿有氣質的。」

簡嫚書謝謝評審 、參與《她們創業的那些鳥事》所有創作與支持者，「謝謝妳們喜歡林美季，謝謝生活中所經歷的一切，這些酸甜苦辣，讓我生命有厚度，讓我成為一位演員」，並感謝家人、好友讓她勇往直前，「我要哭了！」並表示要把獎獻給母親。

另外，簡嫚書在後台受訪時說，首度拿下金鐘獎，老公陪在身邊，告訴她：「妳在我心中一定是最美的。」也說成為母親後有不同的轉變，「以前會覺得，人一定要很嚴謹在做每一件事情，當媽媽之後卻更加感性，這件事情讓我表演更加提升。」笑說回到家第一件事情就是吃東西，不會把小孩叫起床，大人自己慶祝就好。

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