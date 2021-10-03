金鐘56／薛仕凌雙料獲獎！視帝1票險勝許傑輝　鍾欣凌3度登視后「不漲價」

第56屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，由《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌抱回視后、《生生世世》薛仕凌奪下視帝，評審主委曹瑞原受訪表示男主角競爭最激烈，薛仕凌與老將許傑輝只差1票，而鍾欣凌則是在孫淑媚、蔡嘉茵三強出線，「她已經無懈可擊。」

曹瑞原表示鍾欣凌太強，加上喜劇難演，讓曹瑞原大讚：「視后滿強悍的，鍾欣凌今年太強。」孫淑媚跟蔡嘉茵的表現也受到青睞，「孫淑媚其實非常好，蔡嘉茵也討論了很久，繞在這三強討論。」

而視帝之爭讓評審傷透腦筋，薛仕凌在最後兩強決戰許傑輝，以6:5的比數出線，薛仕凌詮釋一個50年代的壓抑同志，曹瑞原讚說：「很難得在八點檔有演員依舊堅持表演得細膩、真摯。」

第三次拿到金鐘視后的鍾欣凌，一上台就激動爆哭，到後台後也馬上跟剛拿下2大獎的薛仕凌相擁而泣。她眼眶泛紅、激動地說：「很開心接到這特角色，這是演員夢寐以求的角色！」也不忘鼓勵大家要秉持著「愛與希望」。

鍾欣凌透露《婆婆》電影預計明年初開拍，緊接著就會再拍攝《婆婆》第二季，直言自己「不會漲價」，還笑說：「看他們要怎麼加！」另外，也笑說已經答應女兒要先回露個臉、安撫她們：「等等要趕快回家哄小孩睡覺，才可以去慶功宴大吃大喝。」

本屆的「戲劇節目男主角獎」由薛仕凌以《生生世世》獲得，這也是他今晚在奪下「迷你劇集男配角獎」後，再度敲響金鐘，在台上忍不住紅了眼眶，「一樣謝謝評審，謝謝團隊！」

他表示現在大家身處在一個很特別的時代，但不管是哪一種類型、在哪一個平台，「大家都是拚了命在做，所以我想把這個獎獻給他們。」先前說要捐獎金的薛仕凌，拿走男主角、迷你劇集電視電影男配角2座金鐘，在後台被問到會捐出20萬獎金嗎？他笑說：「不行啦！不要這樣，其中一項獎金要留給團隊大吃大喝一頓。」謙虛的他把感謝留給《生生世世》、《做工的人》的對手演員，「其實都是對手幫的忙，幫忙撐起角色跟宇宙。」

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