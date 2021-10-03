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金鐘56／薛仕凌雙料獲獎！視帝1票險勝許傑輝　鍾欣凌3度登視后「不漲價」

文 : NOWnews羅凌筠

第56屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，由《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌抱回視后、《生生世世》薛仕凌奪下視帝，評審主委曹瑞原受訪表示男主角競爭最激烈，薛仕凌與老將許傑輝只差1票，而鍾欣凌則是在孫淑媚、蔡嘉茵三強出線，「她已經無懈可擊。

曹瑞原表示鍾欣凌太強，加上喜劇難演，讓曹瑞原大讚：「視后滿強悍的，鍾欣凌今年太強。」孫淑媚跟蔡嘉茵的表現也受到青睞，「孫淑媚其實非常好，蔡嘉茵也討論了很久，繞在這三強討論。」

而視帝之爭讓評審傷透腦筋，薛仕凌在最後兩強決戰許傑輝，以6:5的比數出線，薛仕凌詮釋一個50年代的壓抑同志，曹瑞原讚說：「很難得在八點檔有演員依舊堅持表演得細膩、真摯。

▲鍾欣凌無懸念勝出。（圖／三立）

第三次拿到金鐘視后的鍾欣凌，一上台就激動爆哭，到後台後也馬上跟剛拿下2大獎的薛仕凌相擁而泣。她眼眶泛紅、激動地說：「很開心接到這特角色，這是演員夢寐以求的角色！」也不忘鼓勵大家要秉持著「愛與希望」。

鍾欣凌透露《婆婆》電影預計明年初開拍，緊接著就會再拍攝《婆婆》第二季，直言自己「不會漲價」，還笑說：「看他們要怎麼加！」另外，也笑說已經答應女兒要先回露個臉、安撫她們：「等等要趕快回家哄小孩睡覺，才可以去慶功宴大吃大喝。」

▲薛仕凌1票險勝。（圖／三立提供）

本屆的「戲劇節目男主角獎」由薛仕凌以《生生世世》獲得，這也是他今晚在奪下「迷你劇集男配角獎」後，再度敲響金鐘，在台上忍不住紅了眼眶，「一樣謝謝評審，謝謝團隊！」

他表示現在大家身處在一個很特別的時代，但不管是哪一種類型、在哪一個平台，「大家都是拚了命在做，所以我想把這個獎獻給他們。」先前說要捐獎金的薛仕凌，拿走男主角、迷你劇集電視電影男配角2座金鐘，在後台被問到會捐出20萬獎金嗎？他笑說：「不行啦！不要這樣，其中一項獎金要留給團隊大吃大喝一頓。」謙虛的他把感謝留給《生生世世》、《做工的人》的對手演員，「其實都是對手幫的忙，幫忙撐起角色跟宇宙。」

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Tags : 女主角我的婆婆怎麼那麼可愛曹瑞原漲價無懈可擊生生世世男主角薛仕凌視后視帝金鐘獎鍾欣凌