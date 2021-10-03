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金鐘56／視網膜受罰苦吞16杯香菜汁！反胃想吐：誰說沒有味道

▲金鐘典禮超時，視網膜喝香菜汁自我懲罰。（圖／視網膜臉書）
文 : NOWnews今日新聞

金鐘獎昨（2日）深夜約11點45分圓滿落幕，但距離表定時間仍多出16分鐘，主持人視網膜兌現承諾，直接在後台開直播喝16杯香菜汁，沒想到，他一喝臉部馬上扭曲，大吼：「誰剛說這沒有味道的！好噁喔！」甚至一度作嘔，讓圍觀者笑翻。

▲視網膜在金鐘獎的主持台風穩健，表現可圈可點。（圖／三立提供）

視網膜放話典禮超時1分鐘，就要喝1杯他最討厭的「香菜汁」，只見他用吸管喝下業者贊助的香菜汁，並形容口味道：「層次有點多了，第一口味蕾感受不到，但是有吃香菜時超噁心的味道，吞下去從鼻腔冒出來！

工作人員還Cue金鐘司儀馬克一起喝，馬克吸了一大口後，當場反胃乾嘔，差點吐出來，直播最高在線人數逼近萬人，看戲的網友留言：「真男人」、「終究要喝香菜汁的，為何不一開始就乾杯」、「菜農感謝主持人的幫忙」、「請活著回來央視播新聞」！（編輯：楊穎軒）

▲馬克（左）先作嘔，視網膜跟著反胃。（圖／視網膜臉書）

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Tags : 主持人反胃想吐視網膜超時金鐘香菜汁

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