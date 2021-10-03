金鐘56／KID曬小鬼紅毯影片！遺憾「像打了敗仗」　吳宗憲：唯一老闆是觀眾

第56屆電視金鐘獎典禮於昨（2）日順利落幕，這次備受看好的節目《綜藝玩很大》無緣拿下益智及實境節目主持人獎，雖然吳宗憲、KID失望沒能替小鬼拿獎，不過仍替得主曾國城祝賀。經過了一夜，KID今天早上就分享一段，過去曾與小鬼一起走紅毯的影片，讓粉絲相當感動。

這次曾國城拿下益智及實境節目主持人獎，備受看好的《綜藝玩很大》卻無緣，沒能替小鬼拿獎的吳宗憲、KID十分失望，評審委員曹瑞原、賴勛彪在後台受訪時表示，2個節目在評分時廝殺激烈，只差一分，不過最後還是要考量到「專業度」，對此，吳宗憲在慶功宴上則認為，評委必須將「觀眾」納入考量。

吳宗憲直言：「我們唯一的老闆就是觀眾，其他我不在意。」認為評審應該把觀眾的想法納入考量：「不然拿收視率出來啊！難道收視率的角度，不是角度嗎？節目也沒有不好看！」坦言剛剛坐在小鬼的公仔旁邊，心中滿是難過：「我們幾個好兄弟，沒有一點對不起大家，對觀眾都已經有交代，身上所有的疤痕，都是在節目《綜藝玩很大》上受傷的印記，我常常講，可以為大家表演，就是我們最大的福氣，今年無法替好兄弟（小鬼）拿獎，心中遺憾無比。」

評審委員賴勛彪稍早在後台受訪時，被問到有沒有考慮到小鬼的感情面，他表示：「輿論有些影響。」而吳宗憲則提出質疑：「難道我們不能懷念我們的好兄弟嗎？我心裡面的難過，難道就是輿論嗎？」也坦言無論是誰得獎都會替對方開心，不過評審還是必須參考收視率：「真正的評審，是獎項出來之後，大家都會滿意的。」

KID、吳宗憲昨天帶著小鬼的公仔參加典禮，KID昨天在慶功宴上失望地說：「有種打敗仗的感覺。」私下也有跟小鬼的妹妹和經紀人傳訊息示意：「我有跟他們道歉，無法替小鬼拿下最後一獎。」儘管無緣拿獎，KID仍在臉書上精神喊話：「沒關係，明天睡起來，錄影還是要繼續，我們會繼續努力。」

從分享的影片中可以看到KID紀錄昨晚參加典禮的花絮，隨後能看到他與小鬼於2019年，走金鐘獎紅毯、受訪時的畫面，當時小鬼還對著鏡頭比出YA的手勢，興奮之情難以忽視，而他過往開朗的笑容也瞬間惹哭粉絲。

KID在文中坦言很謝謝自己，會不厭其煩地紀錄生活的每一刻，才能將小鬼的笑容保存下來：「因為當你想要懷念的時候，我們可以從D槽拿出來，回想那些模糊的記憶。」

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