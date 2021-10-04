最美的愛情！51歲莫文蔚繞一圈嫁回初戀　結婚十週年甜喊「戀一世的愛」

51歲的香港女星莫文蔚出道28年，無論是在演戲、唱歌都有亮眼成績。莫文蔚擁有華人、威爾斯、德國和伊朗血統，不但外型高挑亮眼，更出身書香世家，還會講流利的中文、英文、廣東話和義大利文，可以說是才貌雙全。莫文蔚曾和周星馳傳緋聞、和馮德倫談過長達9年的姊弟戀，最後卻和德籍初戀男友步入婚姻殿堂。

莫文蔚昨（2）日也在臉書分享和老公多張合照，慶祝結婚10週年，還甜喊「戀一世的愛」，宛如拍電影般的「初戀最美」情節真實上演。

莫文蔚和馮德倫當年愛得高調，2人時常公開曬恩愛，就當眾人覺得這段長達9年的戀情會開花結果時，莫文蔚在來台灣宣傳時，主動爆料已經分手，讓當時的經紀公司和粉絲都嚇了一大跳。外傳當時是因為第三者介入，才導致雙方分手，但從莫文蔚否認傳聞，僅表示2人熱情不再，雖然分手，但彼此還是朋友。

莫文蔚高中時曾在義大利留學，認識了當時的初戀男友Johannes，這段戀情僅維持1年多，後來隨著莫文蔚到英國繼續深造，2人也斷了聯繫。2007年分手後，莫文蔚出國療情傷，因緣際會下和Johannes再度相遇且重燃愛火，2人在2011年於當年相戀的佛羅倫斯舉行婚禮，羨煞旁人。馮德倫則在2016年和相識20年、戀愛4年的舒淇宣布結婚。

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