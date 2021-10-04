被揭失去女兒傷疤！老K脫口秀拿「白曉燕命案」當玩笑　白冰冰高EQ忍讓回應

脫口秀演員龍龍近日指控遭薩泰爾班底老K霸凌，事情鬧得沸沸揚揚，老K黑歷史也被一一挖出。有網友發現今年年初老K在一場脫口秀中，用白冰冰的女兒白曉燕命案開玩笑，讓網友超憤怒，白冰冰也在臉書發文表示，「忍讓不傻，是胸懷，忍讓是氣度，用忍讓換祥和。」

老K遭網友挖出年初於「Two Three Comedy」脫口秀畫面，其中一段竟拿白曉燕命案開玩笑，老K問觀眾：「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」他接著回答：「《小燕之夜》，她以前公祭的時候參加過了。」老K大揭白冰冰的傷疤，讓網友嗤之以鼻，痛罵他「這不是哏，是完全缺乏同理心的惡毒！」

面對失去女兒的心痛，被拿來開玩笑，白冰冰昨（3）日也在臉書上發文，「忍讓不傻，是胸懷，忍讓是氣度；用忍讓換祥和，選擇讓步，不是懦弱，是因為在乎，選擇饒恕，不是因為虧欠，而是不想把人逼上絕路。小勝靠智，大勝靠德，德不配位，必要遭殃；人善良就是最大底氣。」

白冰冰的高EQ令人敬佩，而老K此舉也被網友灌爆留言，「用別人過世女兒的哏來開玩笑，有夠沒水準，真的很噁心。」、「沒品到極點，拿他人心中的最痛，來當笑話」、「死的不是自己身邊的人就可以拿來當笑話，有夠差勁」、「自以為這是地獄哏，連什麼能拿來講都不知道」。（編輯：薛羽彤）

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