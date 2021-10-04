《鳥事》美季奪金鐘女配角！簡嫚書親曝「媽媽已因病離世」：還是會想哭

女星簡嫚書擁有水汪大眼，長相甜美，演過許多膾炙人口的戲劇，近日還靠著《她們創業的那些鳥事》林美季一角，成功奪下第56屆金鐘獎最佳女配角獎，今（4）日她在IG上分享自己上台哽咽的原因，透露母親已於7月底離開人世了。

簡嫚書入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，該獎項號稱今年死亡之組，有劉品言、黃姵嘉等人入圍，簡嫚書靠著活力十足，個性嬌滴滴的林美季一角成功擊退勁敵。上台領獎說到獻給母親時，還激動哽咽，今日她在IG透露當天哽咽原因，原來，簡嫚書的媽媽7月底因病離世，「雖然我知道她現在逍遙自在，在遠方守護著我與她心愛的家人朋友們，但一想到不會再收到她傳來的任何訊息、聽到她激動興奮的聲音，還是會想哭。」

當時《鳥事》播出時，簡嫚書媽媽身體已不太舒服，不過簡嫚書飾演的角色卻逗樂了她，「她會幫美季出氣罵每一位渣男，然後一直傳訊息問我下一集會演什麼，美季會怎樣⋯我都回她：「不要問，下週就知道了。」簡嫚書表示，媽媽肯定是這個世界上，自己最最死忠的粉絲、超級鐵粉。並透露自己的每個作品，媽媽都看超多遍，比自己看得還多、還認真。

簡嫚書也刻意把該貼文留言功能鎖起來，呼籲粉絲「啊，不必安慰我，我很好喔！」不讓粉絲沉浸在悲傷氛圍，笑說兩個女兒很能幫她找樂子與指派事情做。（編輯：薛羽彤）

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