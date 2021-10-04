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《鳥事》美季奪金鐘女配角！簡嫚書親曝「媽媽已因病離世」：還是會想哭

▲簡嫚書媽媽於7月離開人世。（圖／簡嫚書IG）
文 : NOWnews今日新聞

女星簡嫚書擁有水汪大眼，長相甜美，演過許多膾炙人口的戲劇，近日還靠著《她們創業的那些鳥事》林美季一角，成功奪下第56屆金鐘獎最佳女配角獎，今（4）日她在IG上分享自己上台哽咽的原因，透露母親已於7月底離開人世了。

▲簡嫚書出席金鐘56星光紅毯。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）

簡嫚書入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，該獎項號稱今年死亡之組，有劉品言、黃姵嘉等人入圍，簡嫚書靠著活力十足，個性嬌滴滴的林美季一角成功擊退勁敵。上台領獎說到獻給母親時，還激動哽咽，今日她在IG透露當天哽咽原因，原來，簡嫚書的媽媽7月底因病離世，「雖然我知道她現在逍遙自在，在遠方守護著我與她心愛的家人朋友們，但一想到不會再收到她傳來的任何訊息、聽到她激動興奮的聲音，還是會想哭。」

▲簡嫚書曬出與媽媽合照。（圖／簡嫚書IG）

當時《鳥事》播出時，簡嫚書媽媽身體已不太舒服，不過簡嫚書飾演的角色卻逗樂了她，「她會幫美季出氣罵每一位渣男，然後一直傳訊息問我下一集會演什麼，美季會怎樣⋯我都回她：「不要問，下週就知道了。」簡嫚書表示，媽媽肯定是這個世界上，自己最最死忠的粉絲、超級鐵粉。並透露自己的每個作品，媽媽都看超多遍，比自己看得還多、還認真。

簡嫚書也刻意把該貼文留言功能鎖起來，呼籲粉絲「啊，不必安慰我，我很好喔！」不讓粉絲沉浸在悲傷氛圍，笑說兩個女兒很能幫她找樂子與指派事情做。（編輯：薛羽彤）

▲簡嫚書從小就與媽媽感情好。（圖／簡嫚書IG）

 

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Tags : 哽咽女配角她們創業的那些鳥事媽媽林美季簡嫚書金鐘女配角金鐘獎離世

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