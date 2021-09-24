專訪／曾迷信想改名？《俗女2》謝盈萱：命運靠自己創造　努力存第一桶金買房

41歲的劇場女神謝盈萱，轉換舞台到電視、電影圈後，演技受到各方讚賞，先以電影《誰先愛上他的》奪下金馬影后，再以《俗女養成記》裡的獨立女性形象，獲得觀眾共鳴，作品叫好叫座，讓她興起買房念頭，希望能像劇中女主角陳嘉玲一樣，建造屬於自己的夢想之屋，近期接了第一支廣告代言，讓她很開心，離賺進人生第一桶金的目標更近了，這位實力派演員就像陳嘉玲一樣，勇於挑戰自我，也需要更多廠商的注目和肯定。

謙稱一年大多拍3部戲，收入跟一般上班族差不多，謝盈萱收穫更多的是友誼，最近登上女性雜誌封面，在華服和名牌襯托下，影后更顯氣質出眾，展現不同以往的新面貌，被粉絲直誇超颯、超帥氣。她坦承私下花費不多，如果要買名牌奢侈品，摩羯座的她一定會選實用、不退流行的經典款，而她的第一個名牌包，則是明星好友曾寶儀送的黑色斜揹包，至今被供在家裡，地位比金馬獎座還重要。

謝盈萱和曾寶儀是多年好友，常交流戲劇、心靈領域的知識，當年拿下金馬獎後，曾寶儀貼心送上名牌包，怕謝盈萱不好意思收，又補充這是聖誕節和生日禮物的總和，才讓她安心收下，一款名牌包成為彼此友情見證，讓謝盈萱至今捨不得用，笑說：「曾寶儀一直以來都很照顧我，這個禮物會成為我的傳家寶，現在收得好好的、供在那，是黑色、小的斜背包，下次我揹出來，你們就知道了」。

另一個貼心禮物，來自節目《佼心食堂》的美意，謝盈萱10多年前結識金馬獎的「三金御用司儀」、知名配音員賈培德，因為渴望獎項肯定，她請男方錄了一句話，宣布當年最佳女主角是謝盈萱的錄音，放在手機裡當鈴聲，為自己加油打氣。最近上黃子佼節目《佼心食堂》，主持人貼心送上禮物，竟然是賈培德的一段新錄音，宣布她是明年金鐘獎最佳女主角，讓謝盈萱直呼貼心，激動得想落淚！

「那是一個非常具有代表意義的禮物」，謝盈萱說，相隔10幾年，再次聽到賈培德的錄音，「腦海裡浮現很多一路走來的畫面，真的有很多感觸，我很感謝收到禮物，意義真的不一樣！」

更豐厚的友誼，則來自同為演員的導演嚴藝文的賞識，欽點她演出《俗女養成記》，角色跟謝盈萱的年齡完美服貼，有相同的女性憂慮，搭配一群資深演員們同台飆戲，不僅電視劇收視率、口碑叫好叫座，她也玩得非常過癮。第二季印象最深的一幕是第二集拍攝海報，那場戲要倒在床上，她和導演嚴藝文在現場玩起來，揣摩各種迷糊穿衣的樣子，結果導演發想最好笑的點子就是把睡褲穿到手上，再重重跌到床上，笑翻旁人。

視演員為一種職人專業，謝盈萱對自我要求很高，講究表演細節，跟嚴藝文不時意見相異，她坦承偶爾跟導演冷戰，不過是針對作品為戲論戲，不是針對人，不會將私下情緒帶到現場，是可以吵架的真朋友，「我們有點沒在管別人，別人以為在吵架，其實不是，這就是我們劇場彼此相處的模式」，不過每次討論表現模式，都證明導演的選擇較正確，就算有不開心的地方，事後傳個簡訊或敲對方房門說說話就沒事了。

《俗女》第一季零負評，第二季接演壓力甚鉅，謝盈萱每場戲都戰戰兢兢，希望把角色演好，她認為若劇情能帶給觀眾對於家庭的思考，就完成演員的使命，還能入圍金鐘即是肯定。週日每集播出時，BBS站「批踢踢」會有LIVE直播留言，螢光幕上罵人恰北北的她，私下不太敢看網友評論，只專注琢磨演技增進。

和陳嘉玲同齡，是否同樣有擔心年華老去的煩惱？謝盈萱說有一次，朋友告知她在電視劇裡看起來跟嘉玲爸媽年紀差不多，她才發現電視4K畫質超清晰，外表都逃不過觀眾法眼，笑稱「當時真的有累到」，將來要跟于子育演姊妹都沒關係。

至於婚姻問題，謝盈萱有個「模範媽媽」，被她訓練過後，如今不會再催婚，畢竟這個年代的新女性不一樣，結婚不是第一選項，過好自己生活最重要，若在真實人生裡會選江顯榮還是蔡永森當終生伴侶？她坦言這兩個人都不想選，「我希望對方是聰明的，最好是一個聰明且善良的人，錢反而不是重要的。」

如果能買個理想的房子，她想離開熟悉的地方，到一個交通方便、有山有水的地方，還有一大片落地窗，讓陽光灑進來空間，就像陳嘉玲那樣樸實、自在的房子。屋內再擺上喜歡的鹽燈跟線香，讓生活環境充滿香氛且正能量的氛圍、磁場，就是她喜歡的生活儀式感。

劇裡很抗拒母親安排的風水命理師，但謝盈萱私下對星座、心靈探究等玄學頗有興趣，愛看國師唐綺陽的書，她認為星座並非永恆不變，人的命運也一直變動，「以前我會相信紫微，因為紫微把命盤排出來，你的人生好像就有必然的走向，但其實我覺得人生有可變性，是因為我很久以前嘗試改過名，以為改了名之後，藉助一種外力，人生會有其他改變，但結果不然」。

她透露那次，命理師仔細看著她的紫微命盤，鐵口直斷她哪幾年過得不開心，但其實當時收入雖不高，生活非常疲憊，每天卻有豐富收穫，心情還滿開心的，「那天算命完，我走回家的路上，突然覺得好像不需要改名耶，其實主要是你的念頭。星座這部分則是每個人認識自己，拆開自己這個人的原廠設定，決定未來怎麼走，命好不好是你自己在定義的」。

謝盈萱說，「其實我覺得人的命運是很活性的，我不會完全按照一條路走，相信命運是靠自己創造的！」就像陳嘉玲一樣，拒絕為年齡增長而隨意結婚嫁人，41歲的謝盈萱仍帶著演藝路上的豐收友誼和成就，挑戰演員的里程碑和百變姿態。