捷運國父紀念館站｜正宗春川辣炒雞！韓國主廚打造經典韓食、小菜吃到飽　東區聚餐推薦！

包子爸很愛吃韓國料理，這間位於國父紀念館捷運站附近的「台韓民國食堂」是知名韓式烤肉品牌「台韓民國」的分店，但這間主打「食堂風韓食」，韓國主廚特意打造一些在台灣較少見的韓國料理，刻意跟專賣烤肉的一店做出區隔！在「台韓民國食堂」可以吃到最原味正宗的春川辣炒雞、傳統韓式炸醬麵、馬鈴薯辣燉排骨……等等各式經典韓食，加上內用飲料喝到飽、小菜吃到飽，用餐環境舒適，「台韓民國食堂」絕對是親朋好友在東區聚餐，想吃點不一樣韓國菜的首選！

「台韓民國食堂」的內部裝潢非常有梗！全都是潔白的牆面和地板，然後由藝術家一筆一筆勾勒出整間店所有的線條和造型，甚至牆面上的壁畫都是由藝術家完成的～～

在水晶燈下吃韓食，別有一番情趣！

注意看喔，就連地板的木紋也全都是由藝術家畫出來的！

這真的超厲害～～～

藝術家手繪的功力強大到令人咋舌的地步，這張原始的梵谷自畫像，被改成了狗狗一樣超有梗超萌～～

來台韓民國食堂用餐，飲料通通喝到飽，有免費的無糖綠茶、紅茶可以飲用，想喝熱茶或熱咖啡的朋友旁邊也有熱飲水機可以自行沖調。

當日現做韓式小菜全都無限量取用，吃到飽不用額外加價！