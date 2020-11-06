台北韓系咖啡廳推薦：當日限購6顆！超逼真地瓜、馬鈴薯麵包紮實Q爆　傑利鼠乳酪蛋糕也必吃！

最近幾年台灣吹起韓式麵包店風潮，繼捷運中山站「東橋商店」之後，大安捷運站附近也開了一間韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」，主打超逼真的地瓜、馬鈴薯麵包，還有本來就很熱賣的黃豆麵包和大蒜起司麵包。

ChocoChez Bakery的熱賣程度，從試營運之初就展露無疑，當日現烤麵包剛出爐即秒殺，還因為排隊人潮太多踴躍，只好出動線上排隊系統，每天早上11點、下午3點麵包出爐前，須上網抽號碼牌候位，再到現場領麵包券購買。

阿東發揮搶五月天門票的手速 （網速） ，終於順利終於順利登記啦！這篇就來為大家開箱美味的地瓜、馬鈴薯麵包吧。

誠如上述所說，ChocoChez Bakery每日出爐時間為早上11點及下午3點，因此店家會在早上10點半及下午2點半開啟線上排隊連結（可至官方IG掃QR碼登入）。

阿東這次是點選早上11點的場次，10點半一到立刻手刀點入，幸運搶到名額嚕！！線上排隊一次僅開放18組，真的是秒殺。

搶到名額後就可以到現場排隊，11點一到，店裡的可愛工作人員就會出來叫號、發放麵包單。

最熱賣的地瓜、馬鈴薯、南瓜、六角大蒜起司麵包數量有限，所以工作人員會事先確認訂購數量，進行初步數量控管，每人限購6個，這麼做當然是希望每個人都可以買到。

阿東只入手最想吃的三樣，也就是地瓜、馬鈴薯和南瓜麵包，再加購一個超可愛的地瓜紙盒（很生火啊！）

店內沒有過多裝潢，簡簡單單的清爽感令人感到舒服

裝飾全部出自闆娘之手，她也大方在IG分享自己的採購途徑，如果有興趣的朋友可以點IG瞧瞧