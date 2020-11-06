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台北韓系咖啡廳推薦：當日限購6顆！超逼真地瓜、馬鈴薯麵包紮實Q爆　傑利鼠乳酪蛋糕也必吃！

▲台北韓系咖啡廳推薦：當日限購6顆！超逼真地瓜、馬鈴薯麵包紮實Q爆，傑利鼠乳酪蛋糕也必吃！。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
文 : 歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
▲大安捷運站附近也開了一間韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」，主打超逼真的地瓜、馬鈴薯麵包。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

最近幾年台灣吹起韓式麵包店風潮，繼捷運中山站「東橋商店」之後，大安捷運站附近也開了一間韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」，主打超逼真的地瓜、馬鈴薯麵包，還有本來就很熱賣的黃豆麵包和大蒜起司麵包。

ChocoChez Bakery的熱賣程度，從試營運之初就展露無疑，當日現烤麵包剛出爐即秒殺，還因為排隊人潮太多踴躍，只好出動線上排隊系統，每天早上11點、下午3點麵包出爐前，須上網抽號碼牌候位，再到現場領麵包券購買。

阿東發揮搶五月天門票的手速（網速），終於順利終於順利登記啦！這篇就來為大家開箱美味的地瓜、馬鈴薯麵包吧。

▲ChocoChez Bakery每日出爐時間為早上11點及下午3點，因此店家會在早上10點半及下午2點半開啟線上排隊連結。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

誠如上述所說，ChocoChez Bakery每日出爐時間為早上11點及下午3點，因此店家會在早上10點半及下午2點半開啟線上排隊連結（可至官方IG掃QR碼登入）。

阿東這次是點選早上11點的場次，10點半一到立刻手刀點入，幸運搶到名額嚕！！線上排隊一次僅開放18組，真的是秒殺。

搶到名額後就可以到現場排隊，11點一到，店裡的可愛工作人員就會出來叫號、發放麵包單。

▲最熱賣的地瓜、馬鈴薯、南瓜、六角大蒜起司麵包數量有限。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

最熱賣的地瓜、馬鈴薯、南瓜、六角大蒜起司麵包數量有限，所以工作人員會事先確認訂購數量，進行初步數量控管，每人限購6個，這麼做當然是希望每個人都可以買到。

阿東只入手最想吃的三樣，也就是地瓜、馬鈴薯和南瓜麵包，再加購一個超可愛的地瓜紙盒（很生火啊！）

▲為了提供良好的用餐環境及落實防疫，採分批入場制度，大家都乖乖遵守規定。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲今年九月底才剛開幕，還有祝賀旗幟呢。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲店內沒有過多裝潢，簡簡單單的清爽感令人感到舒服。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

店內沒有過多裝潢，簡簡單單的清爽感令人感到舒服

裝飾全部出自闆娘之手，她也大方在IG分享自己的採購途徑，如果有興趣的朋友可以點IG瞧瞧

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Tags : 台北咖啡廳地瓜韓系馬鈴薯麵包

歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
我是阿東，半資深五迷，熱愛美食，喜歡旅行。 寫部落格最浪漫的是，剛好我喜歡的，你／妳也喜歡，在這裡，可以找到生活感觸，旅行經驗分享。 你可以在這裡找到我 ＦＢ｜歡迎光臨東宅（https://www.facebook.com/DongChalet/）ＩＧ｜https://www.instagram.com/dongchalet/痞客邦｜https://reurl.cc/LAgGL欣傳媒｜https://reurl.cc/b9gpo