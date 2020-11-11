花蓮壽豐民宿｜在鯉魚潭度假享受森林浴！親近山林走入池南部落

這趟花蓮輕旅行在鯉魚潭住一晚，夜宿潭心閣民宿享受森林浴，坐擁絕美的山林與潭景是鯉魚潭民宿首選。窩坐在獨立陽台的藤椅上閱讀，在大自然裡深呼吸，欣賞池子自在遨遊的鯉魚，此刻，讓我重新愛上花蓮，是有別於過去不同的玩法。潭心閣民宿座落在壽豐鄉池南村內，除了緊鄰鯉魚潭，也靠近池南森林遊樂區，是花蓮觀光兼度假的住宿推薦。

花蓮・鯉魚潭｜潭心閣民宿

時隔多年舊地重遊再訪花蓮鯉魚潭。享受在鯉魚潭住一晚的沈靜與親近大自然的無憂無慮，下榻在坐擁山林與潭畔美景的「潭心閣民宿」，典雅浪漫的客房設有獨立庭院，能恣意餵魚，窩在露天藤椅上仰望天空，凝視綠意滿盈的畫面，逃離城市間的喧囂。

鯉魚潭是造訪花蓮最直覺的景點，從花蓮火車站開車過來大約30分鐘，其實不算太遠，大眾運輸可以從花蓮車站搭乘台灣好行或花蓮客運，車程40分鐘左右，只要掌握好班次時間一切沒問題。

潭心閣民宿 交通方式

搭火車到花蓮站，轉搭「台灣好行縱谷花蓮線303路線」至池南派出所下車。

搭火車到花蓮站，轉搭「花蓮客運1139路線（往壽豐）」至鯉魚潭站下車。

潭心閣是環保旅宿，出外挑選住宿優先選擇環保標章旅館或環保旅店，為自然盡一份心力。

民宿以有機再生為設計概念，眼前所見，環繞於民宿的鯉魚池子與民宿所有的綠色植物，其實是密不可分的，擁有一條循環系統稱作「魚菜共生系統」。魚的糞便和水中雜質會經過系統的分解過濾，取出其中尿素成分，供應給園區的植物蔬菜們，而經由植物根系淨化過的水，會直接流入鯉魚池中，形成這一圈永續循環，相當棒的概念（悄悄長知識）。

接待中心同時是民宿的咖啡廳與用早餐之地，入住辦妥後會給兩張冰淇淋券，免費兌換，害我們雙眼瞬間閃爍，是天然自製的呦超讚。既然大老遠來到鯉魚潭，肯定得安排時間走訪周邊景點，闆娘非常貼心拿出民宿貼心編輯的花蓮景點刊物，關於鯉魚潭商圈、壽豐鄉景點美食等內容，解救行程安排毫無頭緒的我們（感動）。從一踏入Lobby便感到賓至如歸，如同回到家毫無拘束。