宜蘭民宿｜眺望蘭陽平原「無敵百萬夜景」！在夢幻玻璃屋泡澡看日出

前陣子被問到翻的宜蘭住宿來囉！！這次要推薦的是宜蘭大同鄉的太平山好望角景觀民宿，入住的是三樓的雲頂villa雙人套房。

不但有百萬級的絕美夜景可欣賞，房間內還有星空天窗、浴缸和峇厘島風格的舒適床鋪，完全像是夢境一樣，美好又浪漫，能到這裡過生日實在太感動啦。

為了營造驚喜，小夥伴出發前死命保密，口風緊得哩，阿東直到抵達那一刻才知道今晚要住的民宿（哈哈）

其實我們是晚上抵達，漆黑山路彎彎繞繞，小心翼翼才開到民宿門口，停車場滿滿車輛顯見民宿人氣之旺！

根據官網顯示，好望角民宿算是宜蘭早期的民宿，老闆當初在因緣際會下跟宜蘭在地的朋友買地，起初只是單純的休閒農場民宿，之後經過幾次大刀闊斧翻修，才變成現在的夢幻玻璃屋。

每間房型都是主人精心設計，依照不同房型主題有著不同的色系配置、傢俱與裝飾小物的安排。

老闆娘也會問問房客們的意見，我們造訪時好望角剛好在興建二館，老闆娘還笑嘻嘻要我們幫忙想二館的名稱，想到要記得打給她。

民宿並不是走網美文青路線，但每個角落都經過精心布置，擺上小朋友喜歡的漫畫書籍、玩具。

櫥櫃上還有當地特產和一些來自國外的小擺件，整體風格很溫馨可愛，看得出來老闆相當用心。

我們這次入住三樓的雲頂Villa房型，基本上三樓空間都屬於我們使用，不但擁有超大陽台（透天戶外陽台），戶外還有一張雙人座搖椅。

房間空間寬敞，足足有15坪這麼大，配色鮮明大膽，擺件看上去像是峇里島木雕貓頭鷹，很有異國風情。