最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
淘旅食

宜蘭員山｜櫻桃鴨胸佐金棗醬+窯烤披薩超美味！來去宜蘭最美玻璃屋餐廳喝杯下午茶

▲櫻桃鴨胸佐金棗醬+窯烤披薩超美味！來去宜蘭最美玻璃屋餐廳喝杯下午茶。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
文 : 歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
▲員山必訪景點「棗稻田食玩農創空間」。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

說起宜蘭員山肯定會想起金棗、稻田和近山的田野好風光，這次要來推薦員山必訪景點「棗稻田食玩農創空間」。

複合式經營的棗稻田，一樓販售手工現烤麵包、二樓則是運用在地當令食材，創造出充滿異國風情的美味餐廳、地下一樓還能喝杯下午茶，悠閒愜意地享受美好時光。

▲複合式經營的棗稻田，一樓販售手工現烤麵包、二樓則是運用在地當令食材。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

阿東來過棗稻田兩次，初訪時不知道這裡很熱門，也沒事先預訂就直衝午餐時段，不料居然全滿，阿東只好到一樓買麵包扼腕離開，暗自在心中發誓「I’ll be back」。

第二次早早打了電話預約，孰不知雪隧太塞車，一度壓線抵達，幸好座位保留十分鐘，感恩惜福。

▲棗稻田是全台首例CLT木構造建築，還榮獲低碳建築鑽石級認證。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

棗稻田是全台首例CLT木構造建築，還榮獲低碳建築鑽石級認證，木造低碳綠建築搭配絕美玻璃屋，佇立在田中央，第一眼就很吸睛。

作為食農企業，棗稻田以「金棗、水稻、田野」為意象，致力發揚地方物產、文化及維護自然環境。不僅提供美味餐點，甚至還有農創體驗，適合親子同遊。

▲入場時需噴酒精。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲入內需更換室內拖鞋。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲棗稻田一樓的銷售門市命名為「大湖溪八十甸」。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

一樓／大湖溪八十甸

棗稻田一樓的銷售門市命名為「大湖溪八十甸」，名稱很特別，一查才知道，原來棗稻田在清明時期，是位於「大湖八十佃」下游處，為林木、農產運輸必經之處；這裡匯集了純淨山川孕育的豐碩物產，也保留了先人對自然的崇拜與信仰，店家希望將這樣的純粹鮮甜傳承下去，所以以此命名。

▲一樓販售手工麵包，熱騰騰新鮮出爐。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

一樓販售手工麵包，熱騰騰新鮮出爐，一進門就香氣十足，每次出爐的麵包種類都不同，像阿東第一次去有買到一款地瓜乳酪麵包，吃了驚為天人，柔軟但不失嚼勁，甜蜜蜜的地瓜泥和濃郁的起司交錯，口感很豐富。

1 2 3 4
Tags : 員山宜蘭櫻桃鴨胸玻璃屋窯烤披薩

歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
我是阿東，半資深五迷，熱愛美食，喜歡旅行。 寫部落格最浪漫的是，剛好我喜歡的，你／妳也喜歡，在這裡，可以找到生活感觸，旅行經驗分享。 你可以在這裡找到我 ＦＢ｜歡迎光臨東宅（https://www.facebook.com/DongChalet/）ＩＧ｜https://www.instagram.com/dongchalet/痞客邦｜https://reurl.cc/LAgGL欣傳媒｜https://reurl.cc/b9gpo