捷運南京復興站｜海陸美饌一網打盡！無菜單日式料理　高CP值大啖新鮮海味

品嚐無菜單料理，能以慢步調感受食物的鮮美，而其中的驚喜感也另人陶醉。這回造訪位於南京復興站的無菜單料理「微風建一食堂」，為台北高CP值且真材實料的日式居酒屋，能大啖各式頂級海鮮，生蠔、鮑魚、螃蟹、刺身與和牛一網打盡，吃得無敵滿足做夢也會打嗝，微風建一食堂是非常推薦的台北無菜單料理唷。

台北無菜單料理｜微風建一食堂

品嚐無菜單料理是一種享受，能用放鬆的步調專注於舌尖上的美味，充滿新鮮感，你不知道今晚吃什麼。微風建一食堂隱匿在八德路二段的巷弄裡，鄰近南京復興站，靠近微風廣場、大潤發中崙店，算是平常熟悉的地點也十分便利。店裡的海鮮是自家養殖的，因此品嚐到絕對是第一手最新鮮的食材。

步入八德路二段的巷弄中，遠遠便看到微亮著燈的招牌，店門口其實很低調。

居酒屋為狹長型空間，座位數不是太多，除了最有feel的吧台區，往內處走還有類似包廂稍有隱蔽性的區域。特別喜歡食堂內的佈置，瀰漫著昭和風情，宛若踏入日本的巷弄居酒屋，有濃厚的人情味與溫度感，整體氣氛相當好。

下回若有機會打算坐在吧台區觀看師傅正在料理的身影。

今日品嚐是2000元的無菜單料理，可跟店家溝通菜色的需求或喜好，不吃什麼，或是海鮮少一點、肉類多一點之類，這次我們沒特別要求，全交給店家搭配菜色呦。

微風建一食堂 酒單

微風建一食堂無菜單料理分成三種價位，1000/1500/2000元。

內用不提供茶水，另有供應多款酒精與無酒精飲品。

先送上一盤毛豆，開胃一下。

生蠔

將兩人份的生蠔裝在一起，一人4顆。這生蠔實在有夠巨大又飽滿，扒開後直接噴汁！生蠔的鮮甜在口中縈繞著，完全沒有腥味，這一吃實在有點過癮。