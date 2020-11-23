2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

桃園也有耶誕城？鄰近聖誕佳節，大江國際購物中心也換上了新裝！特別在館內一樓打造了「桃園最美耶誕市集」，高聳的聖誕樹、伯利恆星、超萌北極熊、星光燈海，加上多個人氣櫃位：妮娜巧克力、果嶼、樂路樂得法式甜點、M PAIN、綠皮開心果、STAR WISH、海邊走走、蛋定…讓大江除了聖誕氣息之外，更多了排隊人潮！到了晚間全館的聖誕燈飾會更美，館內館外瀰漫著歡慶的聖誕氣息～～2020桃園耶誕節，來逛全桃最大聖誕市集！

大江國際購物中心位於桃園市中壢區，於2001年開幕，ZARA、H&M、UNIQLO、無印良品等國際快時尚品牌all here；並有誠品書店、全國最大SBC星橋國際影城、SEGA等視聽娛樂空間，加上生活工場(旗艦店)、HOLA等居家名店及屈臣氏、TOMOD’S三友藥妝、GNC…等藥妝保健名店。此外，GB樓為全國最大6000坪地下遊逛生活街城，進駐許多知名餐飲品牌的美食天堂。

空間設計概念為陽光、空氣、水，寬敞的挑高設計，處處都有裝置藝術，好逛、好吃、好買、好玩、好拍，絕對能滿足各個消費族群的購物享樂需求，是全家親子休閒遊逛的好去處。

在聖誕市集周圍還有一隻超大北極熊，孩子們看到都搶著跟它拍照！超級天真可愛的！

大江國際中心的聖誕市集氣氛掌握的十分棒，好吃好玩又好拍，相當值得一逛！

Cona’s 妮娜巧克力

來自埔里的世界冠軍巧克力！在大江國際購物中心也設有聖誕櫃位啦！

Nina，妮娜，西班牙文「小女孩」的意思。在最接近歐洲氣候的清境，以適合製作巧克力的環境中，妮娜巧克力誕生。妮娜，對巧克力念念不忘的小女孩。

父母對孩子的愛與關懷，促使將同等心意投注產品研發與製作，精選世界各地優質原物料，創造出最天然美味的巧克力。

台灣人的頂級巧克力！

超具創意的研發出12星座巧克力，每一款星座巧克力的外型和顏色都相異其趣，口味也不一樣，我好想每一個星座都嚐嚐看唷！哈哈！

獲得世界金牌冠軍巧克力名號的原創口味巧克力！

這些融入了台灣茶飲概念的巧克力，十足有特色魅力～～

熊貓造型的巧克力棒棒糖也好萌～～