2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

包子爸當天也入手了一款「鹽味焦糖薄片」口味來試試～～

主打0.35cm薄片夾心，加入了鹽，所以焦糖巧克力吃起來帶著些許鹹味，也更提出巧克力可可豆的苦香，很迷人的大人風味！

Les nez 香鼻子

知名的香氛品牌「Les nez 香鼻子」在大江也設有快閃聖誕攤位！

綠皮開心果Pistacchio

來自台南的開心果口味冰淇淋工房，在當地也可以說是頗具人氣，「綠皮開心果Pistacchio」為台灣第一家專門提供開心果冰淇淋的工坊，引進西西里島／中東所生產之開心果仁，自行烘焙製醬。以開心果為精神，紮實的食材，卻傳達簡單而具層次的口感與氣味。

招牌的開心果冰淇淋150元一根，口感綿密，香氣濃郁！

M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE

法國傳統長棍麵包在台灣要買到如此正宗的可不容易，原汁原味就像在歐洲買到的口味幾乎一模一樣，跟一般坊間販售的法國麵包口味硬生生不一樣！

現場提供試吃的「柑橘小長棍」口味飄散著淡淡的柑橘香氣，入口Q韌帶嚼勁。

Le nouveau monde 樂路樂得法式甜點

來自竹北的法式甜點品牌，堅持法國的家鄉風味，法籍主廚精心研發屬於台灣的味道～～～

帥氣的法籍主廚是道地的台灣女婿唷！