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2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

▲2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海，瀰漫北歐聖誕氣息。（圖／寒武紀）
文 : 寒武紀
▲「鹽味焦糖薄片」口味。（圖／寒武紀）

包子爸當天也入手了一款「鹽味焦糖薄片」口味來試試～～

主打0.35cm薄片夾心，加入了鹽，所以焦糖巧克力吃起來帶著些許鹹味，也更提出巧克力可可豆的苦香，很迷人的大人風味！

▲知名的香氛品牌「Les nez 香鼻子。（圖／寒武紀）

Les nez 香鼻子

▲「Les nez 香鼻子」的快閃聖誕攤位。（圖／寒武紀）

知名的香氛品牌「Les nez 香鼻子」在大江也設有快閃聖誕攤位！

▲來自台南的開心果口味冰淇淋工房，在當地也可以說是頗具人氣。（圖／寒武紀）

綠皮開心果Pistacchio 

▲「綠皮開心果Pistacchio」為台灣第一家專門提供開心果冰淇淋的工坊，引進西西里島／中東所生產之開心果仁。（圖／寒武紀）

來自台南的開心果口味冰淇淋工房，在當地也可以說是頗具人氣，「綠皮開心果Pistacchio」為台灣第一家專門提供開心果冰淇淋的工坊，引進西西里島／中東所生產之開心果仁，自行烘焙製醬。以開心果為精神，紮實的食材，卻傳達簡單而具層次的口感與氣味。

招牌的開心果冰淇淋150元一根，口感綿密，香氣濃郁！

▲法國傳統長棍麵包在台灣要買到如此正宗的可不容易，原汁原味就像在歐洲買到的口味幾乎一模一樣。（圖／寒武紀）

M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE

▲跟一般坊間販售的法國麵包口味硬生生不一樣。（圖／寒武紀）

法國傳統長棍麵包在台灣要買到如此正宗的可不容易，原汁原味就像在歐洲買到的口味幾乎一模一樣，跟一般坊間販售的法國麵包口味硬生生不一樣！

▲現場提供試吃「柑橘小長棍」口味。（圖／寒武紀）

現場提供試吃的「柑橘小長棍」口味飄散著淡淡的柑橘香氣，入口Q韌帶嚼勁。

▲來自竹北的法式甜點品牌，堅持法國的家鄉風味。（圖／寒武紀）

Le nouveau monde 樂路樂得法式甜點

▲法籍主廚精心研發屬於台灣的味道。（圖／寒武紀）

來自竹北的法式甜點品牌，堅持法國的家鄉風味，法籍主廚精心研發屬於台灣的味道～～～

帥氣的法籍主廚是道地的台灣女婿唷！

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Tags : 北極熊室內最美耶誕市集聖誕節

寒武紀
用料理來為一座城市調味，拿著單眼紀錄生活，試吃心得、行銷、攝影與產品。 合作請洽：timy312@gmail.com