2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

這巧克力蛋糕上面的聖誕老公公也是從法國空運來台，堅持法國風味的甜點，果然名不虛傳！

經典的法式風味可麗露擁有多種口味，真心非常好吃！

為了聖誕節準備的「熱紅酒」，一杯120元，加入了各式香料還有茴香，喝起來酸甜暖胃，聖誕節喝一杯超應景！

STAR WISH 手作造型棉花糖

桶裝的創意棉花糖也超級可愛！

第一次看到這麼可愛造型的「手作」棉花糖！大開眼界～～

這雪人造型的棉花糖，看到一定會開心到尖叫！

「果嶼 good island 」將「以農為根，以果為本」視為品牌初衷與理念，重視環境，更尊重生命，因此與小農進行合作，以協議價格收購賣像不佳的水果與生產過剩果物作為產品原料，製成果乾與果醬等加工品並加以設計做成禮盒式包裝，賦予每一顆水果新生命作為伴手禮之樣貌。

很受歡迎的「堅果太太」，在果嶼裡算是賣得很好的商品之一！

超受大朋友小朋友歡迎的「Mister Donut」也加入了大江聖誕市集的行列啦！

各式色彩鮮艷的各式甜甜圈一應俱全！甜甜圈任選3入100元、7入200元～～

包子爸一直以來最愛的口味就是他們的「草莓巧克力波提」！

與超受歡迎的角落小夥伴聯名的「歡樂5Q」甜甜圈小禮盒，一盒60元，一次買兩盒只要100元！