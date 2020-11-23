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2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

▲2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海，瀰漫北歐聖誕氣息。（圖／寒武紀）
文 : 寒武紀
▲巧克力蛋糕上面的聖誕老公公也是從法國空運來台。（圖／寒武紀）

這巧克力蛋糕上面的聖誕老公公也是從法國空運來台，堅持法國風味的甜點，果然名不虛傳！

▲經典的法式風味可麗露擁有多種口味。（圖／寒武紀）

經典的法式風味可麗露擁有多種口味，真心非常好吃！

▲為了聖誕節準備的「熱紅酒」，加入了各式香料還有茴香。（圖／寒武紀）

為了聖誕節準備的「熱紅酒」，一杯120元，加入了各式香料還有茴香，喝起來酸甜暖胃，聖誕節喝一杯超應景！

▲桶裝的創意棉花糖超可愛。（圖／寒武紀）

STAR WISH 手作造型棉花糖

桶裝的創意棉花糖也超級可愛！

▲雪人造型的棉花糖，看到一定會開心到尖叫。（圖／寒武紀）

第一次看到這麼可愛造型的「手作」棉花糖！大開眼界～～

這雪人造型的棉花糖，看到一定會開心到尖叫！

▲「果嶼  good island 」將「以農為根，以果為本」視為品牌初衷與理念。（圖／寒武紀）

「果嶼  good island 」將「以農為根，以果為本」視為品牌初衷與理念，重視環境，更尊重生命，因此與小農進行合作，以協議價格收購賣像不佳的水果與生產過剩果物作為產品原料，製成果乾與果醬等加工品並加以設計做成禮盒式包裝，賦予每一顆水果新生命作為伴手禮之樣貌。

▲「堅果太太」，在果嶼裡算是賣得很好的商品。（圖／寒武紀）

很受歡迎的「堅果太太」，在果嶼裡算是賣得很好的商品之一！

▲「Mister Donut」也加入了大江聖誕市集的行列。（圖／寒武紀）

超受大朋友小朋友歡迎的「Mister Donut」也加入了大江聖誕市集的行列啦！

各式色彩鮮艷的各式甜甜圈一應俱全！甜甜圈任選3入100元、7入200元～～

▲草莓巧克力波提。（圖／寒武紀）

包子爸一直以來最愛的口味就是他們的「草莓巧克力波提」！

▲角落小夥伴聯名的「歡樂5Q」甜甜圈小禮盒。（圖／寒武紀）

與超受歡迎的角落小夥伴聯名的「歡樂5Q」甜甜圈小禮盒，一盒60元，一次買兩盒只要100元！

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Tags : 北極熊室內最美耶誕市集聖誕節

寒武紀
用料理來為一座城市調味，拿著單眼紀錄生活，試吃心得、行銷、攝影與產品。 合作請洽：timy312@gmail.com