2020室內最美耶誕市集登場！超萌北極熊、浪漫星光燈海　瀰漫北歐聖誕氣息

來自義大利的「Erbaflor．安爾芙柔」天然保養品牌，它自身就代表了「平凡生活的自然」的概念，能與自然和諧相處的價值觀。

GB樓層裡還有一間超人氣的蛋捲品牌「海邊走走」快閃櫃

全台灣唯一有包餡的蛋捲 100% 真正的手工肉鬆蛋捲

採用特有台灣豬肉與紐西蘭安佳奶油 200度高溫烘烤下 金黃色肉鬆包在金黃色蛋捲裡 這就是讓人無法抵擋的美味！

『經典肉鬆蛋捲』+『花生愛餡蛋捲』都很厲害！

尤其是花生蛋捲其花生醬風味超濃郁，很值得一試～～

濃郁口味的蛋捲連小薯條都好愛！送禮自用兩相宜～～

菓風小舖 Sophisca的副品牌「Swiiity」法式馬卡龍專賣店～～～

12入的馬卡龍600元，平均一顆50元，價格算是很OK。

旁邊販售著「菓風小舖 Sophisca」招牌的水果軟糖～～

台灣味季節限定的「金桔檸檬軟糖」，100%無香精、無色素，大推！

「金桔檸檬軟糖」也可以試吃唷～～

實際品嚐過後完全可以了解到這水果軟糖超人氣的理由，入口軟Q，甜度適中，果香味濃郁～真的很不錯吃！

位於GB樓層的「蛋定」快閃限定櫃～～

來自台中審計新村的蛋塔新品牌，號稱擁有256層的超人氣蛋塔！