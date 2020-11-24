炎亞綸手搖飲店開幕！Q彈手工芋圓、茉莉綠茶凍　咀嚼控絕對會愛的3家手搖新登場

如果你每次去手搖飲料店點飲料，一定要加上QQ有嚼勁的「咀嚼系」佐料，那這次秋冬新出的3家手搖飲絕對要筆記下來！

藝人炎亞綸合資創立的飲料店「茶明載波」，推出多款新飲料加上4樣經典好料讓大家依喜好自由搭配，而知名連鎖手搖飲料店COMEBUY在入冬之際也推出暖心「玫瑰普洱茶」，還能加入「紫米」滿足口腹之慾，最後萬波島嶼紅茶聯名「冠軍咖啡店」VWI by CHADWANG，推出「波霸鴛鴦拿鐵」，咖啡與茶香加上ＱＱ珍珠也超有看頭。

茶明載波「手工芋圓」、「茉莉綠茶凍」

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「茶明載波」，取自諧音「查明再播」，用創意文青風格包裝，讓喝飲料之餘多了分幽默與趣味性。茶明載波的飲料品茗也超有創意，包括濃粹茶飲系列的「留得青山在」，加上奶蓋的「厚雲擁青山」，以台灣水果為基底的「青出於嵐」系列，從清爽茶到厚奶蓋都有。

而炎亞綸個人最推的品項就是「極厚雲捲水仙烏」，使用4種進口牛奶獨家比例打發1000次的奶蓋，配上烏龍的蘭花香氣非常順口清甜。喝茶之餘也不能讓嘴巴閒下，另外不能錯過4款經典好料，包含手工熬煮的黑糖珍珠、吃得到芋頭顆粒的小芋圓、自家茶製作的茉莉綠茶凍以及加入檸檬的限量愛玉，完全是咀嚼控的小天堂。

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