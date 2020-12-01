必逛！華泰名品城祝福系聖誕市集　超人氣IG打卡美食攤位全攻略

年末重頭戲就是聖誕節了，雖然不能出國逛國外聖誕市集，想飛的心卻栓也拴不住！全台最大的聖誕村-華泰名品城，今年以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主題，打造出充滿異國氛圍的「祝福系」聖誕市集，讓你一秒偽出國，滿足一下想飛的心!

已邁入第五年的華泰名品城聖誕村，今年不僅首度在機捷A18廣場，規劃期間快閃特色餐車與耶誕用餐區，再加上新品牌進駐與店家各式折扣，聖誕、跨年跑趴的行頭及禮物，全都可以在這裡一次搞定！那麼，今年逛聖誕村，好吃好買的亮點有哪些？怎麼逛才能一網打盡所有重點商家及拍照打卡熱點？快看以下攻略吧！

攻略一/名品城好好買

來到華泰名品城，當然就是要瘋狂血拚啦！這裡從國際精品名牌、運動休閒用品、流行時尚、鞋子包包、化妝品、珠寶首飾、到各種居家用品、嬰童商品等，應有盡有，真的超好買！為了因應聖誕村活動，各家品牌也陸續推出不同的優惠活動，一期最常看到大排長龍的Coach，聖誕節檔期主打永不退流行的logo系列包款，以及具有機能性的外套，都是非常實用的款式，不僅推出5折誘人折扣，再加上滿額優惠，實在很划算！另外同樣位於一期，也是許多人超喜歡的加拿大品牌Roots，也推出優惠促銷，冬天想穿暖一點，趕緊趁現在買一波馬上穿！

二期園區，則不能錯過adidas與Skechers等運動品牌，adidas有許多特價鞋款與服飾，價格超級佛心，現場加入LINE好友並填寫問券，還可以馬上再折抵200元，實在很難空手離開啊！而被許多有腳痛困擾朋友大推好穿的Skechers，會根據不同鞋款，推出不同折扣的優惠，也是許多人必逛的品牌之一。

至於三期的Gap，這次特別推出外面買不到的聖誕節限定款式，包括女性的大學T與男性的連帽外套，價格只要599元及799元；被暱稱小CK的Charles & Keith，無論鞋子或包包，都推出比一般網路品牌還便宜的誘人價格，購買兩件以上再打折，無怪乎總是人潮滿滿，動作太慢就搶不到了！

攻略二/聖誕市集好好吃

除了逛品牌店家之外，廣受大家歡迎的露天飄雪「幸福聖誕市集」當然怎能漏掉！今年精選36攤超人氣品牌進駐，讓你從一至三期都能邊逛邊吃！

位於一期園區，鹽甜兼具、內餡多變的辦公室療癒銅板美食「千千虎掌燒」；以辣炒雞征服哈韓族味蕾的「韓味屋-明洞食堂」；二期則有超夢幻視覺系甜點「菲斯尼馬卡龍」，12月特別推出聖誕限定版造型馬卡龍，搭配自家烘焙豆子的「樂小路咖啡」草莓拿鐵剛剛好；三期「Top Fire頂焰」黑松露和牛三明治與松露薯條，用料超奢華，價格卻很親民！另外，「臺虎精釀露飲車」也於聖誕村期間，販售全台首發「臺虎Tipsy聖誕蘋果酒禮盒」，三款不同蘋果酒加上玻璃杯組合只要499元，絕對能讓你來趟尋味之旅！

攻略三/打卡景點推薦！

來到美美的聖誕村，當然要到五大祝福系景點拍照打卡！如何拍出夢幻美照小祕訣，這裡通通報給你！一走進華泰名品城，就能看到廣場上紐約自由女神像及巨型飛機超吸睛！站在電子告示板前拍照，滿足一下偽出國搭飛機的心，或者在天黑之後，穿越星光熠熠的「金星拱門」，在流星燈串與聖誕老人的祝福下，拍下璀璨的畫面！接著再到桃紅色的巴黎鐵塔，記得挑降雪的時間去，鏡頭由下往上拍，就能拍到鐵塔雪花飄飄的浪漫景色！

二期的噴水池廣場上，每天13:00至20:00的各整點，滿載禮物的「水上幸福列車」就會隨著音樂、環繞8米高聖誕樹奔馳，最適合拍成影片了！別忘了下載華泰名品城獨家設計的IG濾鏡，到聖誕樹旁的「巨型魔幻音樂盒」，就能拍出夢幻的IG限時動態！

最後來到三期的倫敦大笨鐘旁「巨型閃耀禮物盒」，別忘了走進禮物盒裡，輕敲幸運鐘！而美食街旁銀白色的耶誕森林裡，聖誕老人還會悄悄現身與你合照留影，將幸福與歡樂帶給所有人。全區廣場五處大型耶誕造景，每天16:30起至20:00，每隔整點及半點時間都會飄下雪花，讓你看得到景、摸得到雪、聽得到音樂，在如此夢幻的浪漫場景裡，感受最療癒的聖誕祝福！

純白聖誕雪景

活動日期與時間：11/20-1/3每天16:30-20:00

雪景地點：全園區

水上幸福列車

活動日期與時間：11/20-1/3每天13:00-20:00

列車地點：二期噴水池廣場

Gloriday IG 濾鏡

1.Snowy Gloriday

https://www.instagram.com/ar/635685913785467

紫色調濾鏡，可自行調整色調強弱。搭配下雪特效，適合拍唯美浪漫的聖誕樹美景。圖示可以調整大小與位置

2.Vintage Gloriday

https://www.instagram.com/ar/803455250478947

迷幻系濾鏡，自拍或拍遠景都可以。四格復古底片風，可移動右邊調整鍵創造疊影效果

3.Sparkling Gloriday

https://www.instagram.com/ar/3332108240238718

輕點螢幕可以更換濾鏡色調，可調整色調強弱，可甜、可鹽、可復古。Kira Kira的光芒很適合拍聖誕燈海！

4.Cheerful Gloriday

https://www.instagram.com/ar/362185615122044

充滿童趣氛圍，可愛應景的聖誕手繪圖示可以調整大小與位置。咖啡奶茶色調，濾鏡色調也可以調整濃淡