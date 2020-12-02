慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程　悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道

平日生活步調緊湊，放假日就該放慢腳步慢活一下，讓身心靈得到充份的放鬆。

苗栗有二個國際認識的慢城 Cittaslow，包括南庄與三義，這裡充滿客家文化與好客熱情，擁有廣闊天然原始環境且人口不多，除了宜居，也適合旅行時慢走慢玩的城市，無論自駕或是搭乘大眾交通工具都可以說走就走。

這回，帶大家前往桂花巷、十三間老街、康濟吊橋、蓬萊溪護魚步道、向天湖，來趟五感慢活小旅行，推薦給沒有開車或想放鬆一下不想開車的朋友，到南庄玩時，可以先搭臺鐵至竹南站，接著轉乘台灣好行南庄線出發去。

途中經過很受親子歡迎的尚順廣場、絕美落羽松的三灣、像極了 愛情 日本京都嵐山的桂竹林，以及耳熟能詳的南庄。

建議可以一路玩回去，直接搭到這條路線的終點站-南庄遊客中心，除了路線較順，南庄老街經常在中午過後就有人潮湧出，早點來還能享受片刻清悠。

在南庄遊客中心這裡可以取得許多旅遊資訊，包含簡介、轉乘交通資訊…等，拍下這張頗實用的地圖，讓大家可以參考看看是否有週邊景點想要順遊，可以一併規劃。

英姐小吃店

來到這先別急著往老街跑，推薦到附近公有市場內開店逾 50 年的英姐小吃店，這裡聚集了許多在地居民前來享用早餐，生意比什麼漢堡店、蛋餅店都還來得熱鬧，於是我們跟著吃碗在地人的早餐清單之一的勾勾麵以及回鄉麵，再配碗豬血湯。

一開始以為勾勾麵是寫錯字，但唸著唸著發現音很像勾芡料理濃稠的模樣「勾勾」的，對啦！ 因為用的就是羹湯啊！

另一碗招牌是回鄉麵，我們選擇麵體是客家板條，淋上祕製醬料、放上肉絲、香菜、榨菜絲等配料，不是什麼驚為天人料理，但卻是會讓人勾起家鄉滋味的一碗熱麵，難怪說是許多離鄉背景外出子弟回鄉時，一定要吃的餐點。

從南庄街道走到永昌宮，再往上走便可連接至桂花巷，看似短短一段樓梯，不過在古時候這裡可是一段高駁崁，當時台灣總督乃木將軍體恤民情，為便利學童上下學、居民往來，而舖設此段階梯道路，因此被取名為乃木崎。

南庄百年郵局

緩坡上的百年郵局是老街上的招牌地標，創建於民前12年，格局古樸，現與老庄長官邸、乃木崎為鄉內三大日治時期的文化資產，

現作為文化展示園區，販售了各種文創商品。

郵局內有展示著南庄自民國 40、50 年代煤礦業發展的介紹，局內隱身了一間小小的手煮咖啡店，老闆緩緩的撥動著虹吸壺內的咖啡，香氣漸漸瀰漫出來，而門口的一落木格窗及一台仿舊郵差腳踏車，復古懷舊。