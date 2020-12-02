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慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程　悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道

▲慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程，悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
文 : 說走就走! V歐妮旅行攝
▲門口的一落木格窗及一台仿舊郵差腳踏車，復古懷舊。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
▲局內隱身了一間小小的手煮咖啡店。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

桂花巷

來到觀光景點，街邊就可以看到在地風味的伴手禮，南庄這裡特有的丈母娘豆干很特別，有別於一般豆干的厚度，薄片、滷得透徹入味，再配上大量青蔥與蒜末，讓即使已經離開故鄉或嫁到外地的女兒也會念念不忘豆干的滋味，而奔回來吃豆干，所以取名為丈母娘豆干。

▲南庄這裡特有的丈母娘豆干很特別，有別於一般豆干的厚度，薄片、滷得透徹入味。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

而來到南庄，總是會人想帶瓶桔醬、帶把醃菜回家去，在家也能簡單品嚐濃濃客家味。

▲來到南庄，總是會人想帶瓶桔醬、帶把醃菜回家去。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

桂花巷最初因為南庄長老教會為了整頓當時髒亂、閒置的空間，⽽取巷內唯⼀間麵店「桂花香」⽽得名，如今整座山城巷弄內卻也飄香著桂花清新優雅的香氣，包含桂花蛋捲、桂花蜜釀湯圓等，短暫歇腳時剛好可以來上一份小點心。

▲桂花巷最初因為南庄長老教會為了整頓當時髒亂、閒置的空間，⽽取巷內唯⼀間麵店「桂花香」⽽得名。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
▲如今整座山城巷弄內卻也飄香著桂花清新優雅的香氣，包含桂花蛋捲、桂花蜜釀湯圓等。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

洗衫坑

位於桂花巷尾，這裡有一處保留過往當地居民用來洗衣、清洗蔬果的地點，在水質清澈的水圳上鋪設十餘塊洗衣石板，這讓我想起小時候和外婆去洗衣場，邊揉衣拍打、邊和居民閒話家常的過往回憶，而更有趣的是這裡不只是個景點，如今洗衫坑仍被在地居民、店家使用著。

▲位於桂花巷尾，這裡有一處保留過往當地居民用來洗衣、清洗蔬果的地點。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
▲在水質清澈的水圳上鋪設十餘塊洗衣石板。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

十三間老街

逛完桂花巷，往上走會前往客家人最早落腳的地方—上崁聚落，小巷小弄之間，紅牆磚瓦充滿濃厚客家風情，還有著趣味壁畫

巷弄中有一條情人巷，種植了 800 盆各式花卉的紅磚路，唯美的迷你版「百花巷」，浪漫又好拍

而往下走，則是前往十三間老街，前往途中，南庄戶政事務所以家家戶戶必備的信箱做為外牆裝飾，好可愛、好溫馨

▲逛完桂花巷，往上走會前往客家人最早落腳的地方—上崁聚落。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
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Tags : 一日遊慢城桂花巷苗栗輕旅行

說走就走! V歐妮旅行攝
曾出版《首爾個性小時光》、共筆《首爾日歸小旅行》、《姐妹淘首爾》，現在進行式是《az Travel旅遊生活雜誌》的專欄作家。 部落格【說走就走！V歐妮瘋生活】是我獨自創作的網路空間，從第一次跟團的韓國旅行，然後開始無數次的自由行，接著開始走向全世界，在這走跳之間，我發現旅行的美好。獨自前往或是呼朋引伴，春夏秋冬或是白晝黑夜，總有不同的感受與心得。於是我分享挑嘴吃貨的美食，為知性加分的景點、文化，也記錄生活日常的鎖碎，諸如美妝、購物、家居等等。 人生不盡然美好，以文字和相機快門保存當下的心境與回憶；當然，我的感受不是絕對，但以公平公正公開立場提供給讀者參考，如此單純，也是我始終努力的極真實分享，希望你們會喜歡。