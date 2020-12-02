慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程　悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道

桂花巷

來到觀光景點，街邊就可以看到在地風味的伴手禮，南庄這裡特有的丈母娘豆干很特別，有別於一般豆干的厚度，薄片、滷得透徹入味，再配上大量青蔥與蒜末，讓即使已經離開故鄉或嫁到外地的女兒也會念念不忘豆干的滋味，而奔回來吃豆干，所以取名為丈母娘豆干。

而來到南庄，總是會人想帶瓶桔醬、帶把醃菜回家去，在家也能簡單品嚐濃濃客家味。

桂花巷最初因為南庄長老教會為了整頓當時髒亂、閒置的空間，⽽取巷內唯⼀間麵店「桂花香」⽽得名，如今整座山城巷弄內卻也飄香著桂花清新優雅的香氣，包含桂花蛋捲、桂花蜜釀湯圓等，短暫歇腳時剛好可以來上一份小點心。

洗衫坑

位於桂花巷尾，這裡有一處保留過往當地居民用來洗衣、清洗蔬果的地點，在水質清澈的水圳上鋪設十餘塊洗衣石板，這讓我想起小時候和外婆去洗衣場，邊揉衣拍打、邊和居民閒話家常的過往回憶，而更有趣的是這裡不只是個景點，如今洗衫坑仍被在地居民、店家使用著。

十三間老街

逛完桂花巷，往上走會前往客家人最早落腳的地方—上崁聚落，小巷小弄之間，紅牆磚瓦充滿濃厚客家風情，還有著趣味壁畫

巷弄中有一條情人巷，種植了 800 盆各式花卉的紅磚路，唯美的迷你版「百花巷」，浪漫又好拍

而往下走，則是前往十三間老街，前往途中，南庄戶政事務所以家家戶戶必備的信箱做為外牆裝飾，好可愛、好溫馨