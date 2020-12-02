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慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程　悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道

▲慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程，悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
文 : 說走就走! V歐妮旅行攝

十三間老街所在地，原本曾是南庄最熱鬧的街道，後來因風災侵襲而落沒，直到近年有許多在地居民、文創青年積極重新規劃，才漸漸又有店家進駐，並帶來新的生命力，也因此，雖稱老街，但看起來好像又沒有這麼老舊，其中像是可以預約動手 DIY 的彩色養身饅頭、文創小物、黃金傳說窯烤麵包，相當別具特色，也讓人體現不同樂趣的南庄風情。

▲十三間老街所在地，原本曾是南庄最熱鬧的街道，後來因風災侵襲而落沒，直到近年積極重新規劃，才帶來新的生命力。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
▲雖稱老街，但看起來好像又沒有這麼老舊，其中像是可以預約動手 DIY 的彩色養身饅頭、文創小物、黃金傳說窯烤麵包，相當別具特色。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

幾乎與十三間老街相連的康濟吊橋，橫跨中港溪，連接南庄老街與南江老街，步上吊橋可欣賞南庄老街山城與溪流景色，也是南庄知名景點之一。

▲幾乎與十三間老街相連的康濟吊橋，橫跨中港溪，連接南庄老街與南江老街。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
▲步上吊橋可欣賞南庄老街山城與溪流景色。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

從康濟吊橋走下來往左手邊步行，看似要前往在地人家的社區，但其實這裡也藏身了不少有趣的彩繪、裝置藝術可以走走逛逛

▲從康濟吊橋走下來往左手邊步行，藏身了不少有趣的彩繪、裝置藝術。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

蓬萊溪護魚步道

蓬萊溪為了保護台灣特有魚種，而努力復育並保持原始生態環境，並且沿著溪流設建造了生態步道，一側是潺潺流水，一側是山林裡的蟲鳴鳥叫，讓人感受沐浴在大地音樂會中，重點是，這個景點完全免費喔！

▲蓬萊溪為了保護台灣特有魚種，而努力復育並保持原始生態環境。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

而究竟這裡保育了什麼魚種呢？ 像是台灣馬口魚、石賓魚、苦花魚…等等，其中苦花魚因為身體結構讓它在覓食時需要翻轉身體，而顯出銀白閃亮的魚肚，而被被稱為水中螢火蟲。

▲蓬萊溪保育了多樣魚種， 像是台灣馬口魚、石賓魚、苦花魚等。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

攀在葛根上的豆芫菁，好勤奮的採摘著。

▲攀在葛根上的豆芫菁。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

與碧綠溪谷相比美的藍蜻蜓，輕巧地停在葉緣末稍，與涓涓溪水形成了一片靜謐，讓人也放輕腳步，就怕破壞這一絲寧靜的美好。

▲與碧綠溪谷相比美的藍蜻蜓，輕巧地停在葉緣末稍。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）

沿途不斷能看到以苦花魚公仔做成的里程碑，告訴遊客整條步道已經走了多少、還剩下多少，有趣的是，苦花魚公仔的表情、動作可是會隨著路程改變喔!  從一開始輕鬆自在的表情走到噴汗，不由得讓人會心一笑。

▲沿途不斷能看到以苦花魚公仔做成的里程碑。（圖／說走就走! V歐妮旅行攝）
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Tags : 一日遊慢城桂花巷苗栗輕旅行

說走就走! V歐妮旅行攝
曾出版《首爾個性小時光》、共筆《首爾日歸小旅行》、《姐妹淘首爾》，現在進行式是《az Travel旅遊生活雜誌》的專欄作家。 部落格【說走就走！V歐妮瘋生活】是我獨自創作的網路空間，從第一次跟團的韓國旅行，然後開始無數次的自由行，接著開始走向全世界，在這走跳之間，我發現旅行的美好。獨自前往或是呼朋引伴，春夏秋冬或是白晝黑夜，總有不同的感受與心得。於是我分享挑嘴吃貨的美食，為知性加分的景點、文化，也記錄生活日常的鎖碎，諸如美妝、購物、家居等等。 人生不盡然美好，以文字和相機快門保存當下的心境與回憶；當然，我的感受不是絕對，但以公平公正公開立場提供給讀者參考，如此單純，也是我始終努力的極真實分享，希望你們會喜歡。