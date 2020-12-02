慢城輕旅行！苗栗南庄一日遊行程　悠閒走在桂花巷、十三間老街、蓬萊溪護魚步道

經過一棵樹前，不少人圍繞著它，湊前一看原來是棵樹木長出了長條的根，恰巧環繞成鞦韆的模樣，許多女孩、小朋友都坐上去，叢林裡最原始的盪鞦韆體驗，真是賺到了!!各個樂不思蜀。

蓬萊溪護魚步道大多數是石泥地，偶有幾階階梯，恰巧這一段路的階梯較長，在蔥鬱樹林中往上沿伸，很好拍，走回停車場路上，意外看到好多幅大型壁畫，彩繪著台灣山林生態、賽夏族人故事等，不僅美化社區，也讓城鎮充滿文化特色。

也許是經常在國外旅遊，當看到借問站、旅遊諮詢處時，內心都會有股莫名的溫暖與安心，畢竟路長在嘴上，而且出外靠朋友，旅行的路靠自己摸索走出來的時候，總是特別有記憶點。

向天湖

要前往向天湖會先經過停車場，以及賽夏族民俗文物館，這個大廣場也是賽夏族重要祭典 – 矮靈祭的主要祭場，賽夏族在各地區的族人以大自然為民舉行祭典，像是蓬萊村的祈天祭，風家的鎮風祭等等。

而全體賽夏族人共同擁有的祭典則為矮靈祭，每 2 年一次，每 10 年遇到尾數 5 的年度舉行大祭。（下一次大祭在民國 115 年）

據傳說古代賽夏族人看到此湖而仰望向天，讚嘆它的美麗，因此而被稱為向天湖，海拔約 738 公尺，在春冬之際、甚或是午後，經常在湖面飄來雲霧，水氣氤氳，像是在眼前拉上一層薄紗而感到神祕、浪漫。

沿著向天湖畔的步道散策，欣賞湖水景致、享受綠意樹林與清新空氣，身心充足放鬆，在步道的中後段是由兩側苦茶樹花交錯成的綠蔭步道，景色幽美，也讓許多人駐足拍照。

蔚藍晴空固然是拍照的最佳背景，不過眼前這片矇矓山谷反而讓我想起在愛爾蘭旅行的日子，充滿異國感。

向天湖步道尾端連接賽夏部落市集，自製的苦茶油、蜂蜜製品、小米酒、時令水果…等是很受歡迎的伴手禮。

可以品嚐在地特色農產品及原住民風味小吃：小米麻糬、石板豬肉、馬告香腸，不知是香氣還是人氣，讓生活在這個小區的貓咪也湊和過來與我們同坐，絲毫不怕生又超配合拍照，先給你 10 顆愛心了。

原文自 說走就走! V歐妮旅行攝