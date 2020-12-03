在大自然中泡湯！「峇里島風情」溫泉飯店　享受早晨陽光灑落的豪華浴池

跟著莓姬一秒到峇里島，沒錯這間飯店竟然在台灣！谷關是台中的泡溫泉勝地，整條街溫泉飯店林立。其中這間「惠來谷關溫泉會館」一定非推薦不可！裝潢以原始自然為特色，充滿濃濃的南洋風情，還以為瞬間來到了海島國家，這裡擁有頂級的泡湯設施，媲美五星級飯店的服務，房間內的泡湯池浮誇到不行，彷彿置身在大自然中泡澡，惠來谷關溫泉會館是台中谷關超推薦的溫泉飯店唷。

台中谷關｜一秒到峇里島！南洋風情溫泉店「惠來谷關溫泉會館」

今年冬天來的晚，終於天氣逐漸變涼，又到了適合泡溫泉的季節。說到台中的溫泉，當然首推谷關了，谷關有一條充滿日式風情的溫泉街，街道上充滿各式各樣的溫泉飯店，周邊也有許多景點，像是溫泉文化公園、捎來吊橋、捎來步道…等，很適合當作家庭出遊的選擇，這一帶的氣氛超級悠閒。很推薦安排一趟兩天一夜的小旅行，選定一家溫泉飯店，白天在谷關溫泉風景區走一走，感受大自然的芬多精，中午品嚐部落餐，晚上泡個溫泉，換上舒適的衣服，步行在明治溫泉老街，這邊的空氣很清新，瞬間覺得壓力全消。

這次受到臺中市經濟發展局之邀，重遊台中和平區的「谷關形象商圈」，上一次造訪應該是兩年前的事情，沒想到改變很大，也規劃出一條谷關周邊的遊憩路線。今天要推薦的「惠來谷關溫泉會館」讓我超級驚艷，採峇里島式原始自然風格，一踏入飯店，還以為置身在海島國家的Villa。從大廳的裝潢到飯店走廊各處的細節都設計的相當用心，配置許多熱帶南洋的植栽，並且將峇里島style與本地原住民特色融合在一起，打造出屬於惠來谷關的獨特風格。

光是飯店的外觀就相當殺底片，設置許多峇里島風情的雕像，建築是以木製的結構打造，搭配周邊的自然景觀跟綠色植物，乍看之下還真有度假的悠閒感。

谷關溫泉起源於日本明治時期，以前稱為「明治溫泉」，後來據說，日本明治天皇在這裡泡完溫泉後，就生了兒子！！！因此谷關溫泉有「生男湯」的傳說。所以啊，想要求得一子，就來泡谷關溫泉，也許可增加生男寶寶的機率。這裡除了溫泉，也是泰雅族原住民的居住地，所以泰雅文化也是谷關不能錯過的重點之一，尤其是美味的原住民風味餐！！！我一定要大推紐西蘭牧場的泰雅族大餐，真的超級無敵好吃，C/P也高。