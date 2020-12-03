在大自然中泡湯！「峇里島風情」溫泉飯店　享受早晨陽光灑落的豪華浴池

這是「儂來套房」，你儂我儂的感覺，這超級適合情侶或是正在蜜月的小倆口入住，雙人大床配上浪漫的布簾，享受兩人的甜蜜時光。

儂來套房17坪大的空間，還有一獨立小客廳，也相當適合家庭旅遊。惠來谷關溫泉會館標榜頂級的泡湯設施，與媲美五星飯店的服務！最值得一提是，房間內所配置的四至十坪專屬泡湯池，佔地寬廣，在客房內就能有頂級的泡湯享受！你們繼續看一下就知道有多浮誇！

如果不打算住宿，也可以單純泡湯唷，室內湯屋平日使用的時間是2小時，假日是90分鐘。我把資訊放在下方。

室內湯屋的資訊

▸湯屋使用時間：平日2小時，假日90分鐘。(國王/皇后套房除外)

▸國王/皇后套房使用時間不分平假日均為3小時。

▸依房型基本人數規定如多出者需付加人費用：每位300元(90cm以上)，會館現場保留判別認定及解釋之權利。

▸加人費用內含：浴巾、毛巾、礦泉水。

▸逾時20分鐘即加收全時段費用，以半小時500元計費。

▸營業時間二十四小時，無預約均採現場排房制。

房內的獨立泡湯池大到很誇張，可以在裡面游泳了吧（誤），池子的佔地跟房間將近是5:5的比例。為冷熱溫泉浴池，交替泡澡可以促進循環，這裡的泉質屬碳酸泉，溫度會比一般的低，但我不敢泡冷泉，覺得有點太刺激。