美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐　手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃

中壢的威尼斯影城有一間超高CP值的「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」，憑藉著新鮮的各式海鮮料理，打造最澎湃正宗的美式海鮮桶的霸氣風味！尤其是這一回剛推出的「耶誕跨年好食鉅獻四人套餐」，原價7800，特價6880元！除了有一大隻肥美的帝王蟹之外，還有智利雪蟹、澳洲和牛燒烤、和風螃蟹火鍋，還有各式創意美式炸物、義大利麵、沙拉～～沒意外絕對是桃園最狂手抓海鮮桶！耶誕跨年趕緊揪朋友家人來「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」吃起來～～

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」就在中壢威尼斯影城一樓，附近很好停車，就在中壢超熱鬧的SOGO百貨公司附近，很好找！

紅磚搭配木門，十足的美式風格，像極了包子爸過去曾擺訪過得美國波士頓龍蝦餐廳，氣氛打造得很棒！

店內很美國風，活潑亮黃色的牆面，讓人感覺到個性十足，也給我一種美式活潑的印象！

適逢疫情，所以一進門服務人員都會用心的為客人量額溫，也會噴灑酒精消毒雙手，才請客人入座。

耶誕節快要來了！店內四處都是可愛童趣的耶誕佈置～～

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」氣氛相當棒，而且店內空間也不小，適合多人公司聚餐，也適合浪漫的兩人約會～～

店內後方還有大桌子沙發區，可以一次坐6-8人～～

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」榮獲桃園市政府經發局『友善店家２星』認證～～～