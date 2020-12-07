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美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐　手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃

▲美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐，手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃。（圖／寒武紀）
文 : 寒武紀
▲「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」，憑藉著新鮮的各式海鮮料理，打造最澎湃正宗的美式海鮮桶的霸氣風味！（圖／寒武紀）

中壢的威尼斯影城有一間超高CP值的「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」，憑藉著新鮮的各式海鮮料理，打造最澎湃正宗的美式海鮮桶的霸氣風味！尤其是這一回剛推出的「耶誕跨年好食鉅獻四人套餐」，原價7800，特價6880元！除了有一大隻肥美的帝王蟹之外，還有智利雪蟹、澳洲和牛燒烤、和風螃蟹火鍋，還有各式創意美式炸物、義大利麵、沙拉～～沒意外絕對是桃園最狂手抓海鮮桶！耶誕跨年趕緊揪朋友家人來「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」吃起來～～

▲除了有一大隻肥美的帝王蟹之外，還有智利雪蟹、澳洲和牛燒烤、和風螃蟹火鍋。（圖／寒武紀）
▲「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」就位在中壢超熱鬧的SOGO百貨公司附近。（圖／寒武紀）

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」就在中壢威尼斯影城一樓，附近很好停車，就在中壢超熱鬧的SOGO百貨公司附近，很好找！

▲紅磚搭配木門，十足的美式風格。（圖／寒武紀）

紅磚搭配木門，十足的美式風格，像極了包子爸過去曾擺訪過得美國波士頓龍蝦餐廳，氣氛打造得很棒！

▲店內很美國風，活潑亮黃色的牆面，讓人感覺到個性十足。（圖／寒武紀）

店內很美國風，活潑亮黃色的牆面，讓人感覺到個性十足，也給我一種美式活潑的印象！

▲適逢疫情，所以一進門服務人員都會用心的為客人量額溫。（圖／寒武紀）

適逢疫情，所以一進門服務人員都會用心的為客人量額溫，也會噴灑酒精消毒雙手，才請客人入座。

▲店內四處都是可愛童趣的耶誕佈置。（圖／寒武紀）

耶誕節快要來了！店內四處都是可愛童趣的耶誕佈置～～

▲「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」氣氛相當棒，而且店內空間也不小，適合多人公司聚餐。（圖／寒武紀）

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」氣氛相當棒，而且店內空間也不小，適合多人公司聚餐，也適合浪漫的兩人約會～～

▲店內很有聖誕氣氛。（圖／寒武紀）
▲聖誕節很適合同事聚餐。（圖／寒武紀）
▲店內後方還有大桌子沙發區。（圖／寒武紀）

店內後方還有大桌子沙發區，可以一次坐6-8人～～

▲「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」榮獲桃園市政府經發局『友善店家２星』認證。（圖／寒武紀）

「紅唇蟹 KISS CRAB 美式手抓海鮮」榮獲桃園市政府經發局『友善店家２星』認證～～～

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Tags : CP值帝王蟹手抓海鮮美式耶誕跨年

寒武紀
用料理來為一座城市調味，拿著單眼紀錄生活，試吃心得、行銷、攝影與產品。 合作請洽：timy312@gmail.com